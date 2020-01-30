Военный оркестр севастопольского полка Росгвардии поздравил с победой пловцов-паралимпийцев

В Доме офицеров флота творческий коллектив под управлением дирижера капитана Валентина Таева принял участие в церемонии награждения спортсменов-паралимпийцев, вернувшихся с почетными трофеями всероссийского турнира из Дзержинска Нижегородской области. Севастопольские пловцы завоевали 15 медалей, из которых 10 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых.

За почетные трофеи соревнований в течение недели боролись более 200 спортсменов с ограниченными возможностями из 34 регионов Российской Федерации. Победители и призёры вошли в состав сборной команды страны и получили путевки на Паралимпийские игры — 2020 в Токио, — отмечают в пресс-службе Росгвардии в Севастополе.

Оркестр свастопольского полка Росгвардии подарил победителям и призерам оригинальную концертную программу, в ходе которой военные музыканты исполнили классические мелодии, попурри из песен военных лет, джаз и эстрадные шлягеры. Спортсмены поблагодарили музыкантов в погонах, признавшись что живая музыка в профессиональном исполнении стала для них настоящим сюрпризом. В завершение концерта к спортсменам обратился и депутат севастопольского парламента Сергей Колбин, который поблагодарил пловцов за высокие спортивные достижения, силу воли, стремление к победе и вручил виновникам торжества дипломы от законодательной власти города.

Фото: Денис Михайленко