Войска Южного военного округа и ВДВ возвращаются в пункты дислокации после учений в Крыму

В соответствии с указанием Министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу войска Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки и межвидового учения на полигоне Опук в Крыму, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на побережье, железнодорожные станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

На железнодорожную станцию в Феодосии совершили марш военнослужащие соединения РХБ защиты ЮВО. Для убытия в пункт постоянной дислокации военная техника и личный состав соединения были погружены в железнодорожные составы. В ходе дальнейшего перемещения подразделения войск химзащиты преодолеют расстояние около 1,3 тысячи километров,- сообщили в пресс-службе ЮВО.

Техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО были погружены на железнодорожной станции города Керчь. Военнослужащим предстоит совершить марш комбинированным способом протяженностью более одной тысячи километров.

На побережье полигона Опук, после марша на штатной технике, подразделения морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота погрузились в большие десантные корабли и приступили к переброске в пункты постоянной дислокации. Передвижение также пройдет комбинированным способом: морским транспортом, железнодорожным и механизированными колоннами.

Подразделения Воздушно-десантных войск прибыли на аэродром, осуществили погрузку личного состава и приступили к перевозке комбинированным способом: самолетами военно-транспортной авиации, железнодорожным транспортом и механизированными колоннами.

Подробно о состоявшихся в Крыму военных учениях — в наших материалах: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.