Волчанск — Липцы сегодня 20.05.24. Карта боевых действий на Украине

Волчанск — Липцы. (Харьковское направление) — сегодня. 20.05.24. Наши подразделения продолжают выдавливать ВСУ на южную окраину. На северозападной окраине населенного пункта передовые группы ВС РФ перешли реку Волчья в районе больницы, противник практически покинул северную часть города.

Однако противник продолжает проводить перегруппировку и накапливать силы для боёв в городе. Впереди у основной части наших войск основная преграда в виде реки Волчья, пересечь которую будет непросто. Переходов через реку не очень много: мост в районе железнодорожной станции, переход по ул. Соборная, где идёт основное движение «северян», и Гуркановский мост рядом с агрегатным заводом.

Как только эти рубежи будут пройдены, начнётся процесс уничтожения остатков ВСУ в пределах административных границ города. Украинская армия продолжает подтягивать подкрепления под соседние Белый Колодезь и Земляной Яр, но время выживания сухопутных войск стремительно сокращается от нескольких дней до нескольких часов.

ВС РФ продолжают расширили зону контролю вокруг нп. Зыбино, Бугроватка, в направлении нп. Избитское и Бочковое.

ВС РФ имеют тактический успех на северном и восточных флангах нп. Липцы где продвижение так же составило более 2 км. и позволило штурмовым закрепится в Липцах (р-н ул. Краснознаменная).

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Карта боевых действий на Украине сегодня. 20.05.24 (Харьковское направление)

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Подкрепления ВСУ продолжают прибывать в Волчанск

Поражение польского БТР Rosomak «Ланцетом». Похоже, что под Волчанск противник мог перебросить как сводные группы из нескольких батальонов разных бригад, так и ещё одну бригаду ВСУ, обученную по стандартам НАТО. Rosomak имелись на вооружении 21-й ОМБр и 44-й бригады ВСУ. Последнюю сформировали в 2023 году, а её обучение проводилось на территории Польши.

Также имелись сведения, что некоторое количество Rosomak было придано 57-й отдельной мотопехотной бригаде. ВСУ стягивают на участок Харьковское направление все доступные подразделения, в том числе, и те, которые долгое время держались в резерве.

Новости СВО на Украине сегодня — 20.05.24

На Донецком направлении российские войска наступают в районе Нетайлово. В Красногоровке бои идут в центре и на восточной окраине города. ВС РФ штурмуют Красногоровку. А восточнее города вчера наши передовые подразделения сжали «котел» у пруда Борисовка, бойцы ВСУ оказавшиеся в окружении частично погибли, а частично попали в плен. Восточнее Новокалиново ВС РФ продвинулись в направлении трассы Н-20 на участке шириной до 2.92 км на глубину до 1.34 км. Севернее Нетайлово закрепились вдоль трёх лесополос на участке шириной до 2.67 км на глубину до 920 м.

На Времьевском направлении ВС РФ пытаются проломить оборону противника в Урожайном и Старомайорском, где противнику удалось стабилизировать ситуацию.

На Херсонском направлении противник проводит спутниковую разведку тыловых объектов на левобережье Днепра, а также предпринял попытку закрепиться на острове Нестрига.

На Запорожском направлении ВС РФ освободили Работино, неся тяжелые потери от дронов и артиллерии ВСУ, при этом в самом разрушенном селе стрелковых боёв практически нет. Теперь нашим войскам необходимо выровнить свой восточный фланг северо-западнее Вербового.

На направлении Часов Яр за истекшие сутки 18-19 мая, штурмовые ВС РФ, выполняя тактическую задачу продвинулись на северном фланге нп. Часов Яр на 2,5 км в обход мкр. Канал, а так же выбили ВСУ с центральных улиц в нп. Совхоз Калинина. Наши бойцы штурмуют Клещеевку при поддержке артиллерии 6 мотострелковой дивизии 3 Армейского корпуса. Армия России дошла до улиц на юге, выбив ВСУ из большей части посёлка под Артёмовском.

Сохраняется высокий темп боевых действий восточнее Калиновки, на восточной окраине Часового Яра, на территории заказника Ступки-Голубовские-2 и в районе Ивановского.

Купянско-Лиманский участок — Севернее Кисловки ВС РФ продолжают давить вдоль железной дороги в западном направлении. Севернее Берестового российские войска продвинулись вдоль лесополосы на глубину до 750 метров и продолжают давить в восточном направлении.

Десант прорывает оборону врага в Часов Яре

При поддержке авиации и артиллерии ивановская 98 дивизия ВДВ продолжает интенсивный штурм стратегически важного города, наступая от Артемовска. Бойцы полков ВДВ прорвали новые линии обороны ВСУ в микрорайоне Новое (Канал), продвигаясь и занимая всё новые многоэтажные дома. Десантники в ожесточённых боях выбивают ВСУ из подвалов и огневых точек в застройке, продвигаясь вперёд. Не прекращается и продвижение с боями на флангах, где воины штурмуют опорники ВСУ в посадках.

Что говорит противник

Великобритания теряет навыки к ведению полномасштабной войны в одиночку — Telegraph

Генерал-майор британской армии Джеймс Мартин заявил, что вследствие десятилетий борьбы с повстанцами во время войн в Сирии, Ираке и Афганистане Великобритания сместила фокус внимания с масштабных конфликтов между государствами, это привело к сокращению численности армии страны — она достигла наименьшего размера за последние 300 лет.

Критично, что существуют районы, в которых армия не укомплектована в полную силу, поэтому страна будет полагаться на союзников.

Армия пытается „вернуться в первоначальное состояние“ после многих лет сосредоточения внимания на борьбе с повстанцами, в результате чего она „находится в процессе потери навыков“ для проведения полномасштабной кампании, добавил генерал.

Фронтом командуют преступники, — депутат Рады Безуглая

Побывав на фронте и вернувшись, депутат заявила, что новый командующий фронтом (ОС ВСУ) генерал Содоль — преступник, как и его замы. Он поставил на высокие посты своих людей: Галушкина, Соколова и Луценко не за их заслуги.

«Галушкин завалил оборону Харьковщины. Соколов имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственен за участок фронта. Луценко пропустил прорыв Очеретиного на Покровск и не наказан», — обвиняет их депутат Рады.

Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее, и Сырский — часть процесса — подытожила Безуглая.

О линиях обороны Зеленского - глазами противника 1. Построены ли линии обороны? — Три линии обороны строились вокруг Харькова, значительное количество оборонительных сооружений создано, хотя линии обороны не закончены в полном объеме. Город Волчанск — оборонительные сооружения, построенные инженерными войсками или другими подрядчиками в городе и на окраинах отсутствуют полностью. Расстояние между Харьковом и н.п. Волчанск — оборудованы отдельные позиции и узлы обороны. Бои идут сейчас на линии полевых укреплений наших войск, развернутых вдоль границы, прорывы врага останавливаются на импровизированных позициях, где зарываться приходится с марша. 2. Почему военные жалуются на отсутствие линии обороны и почему наши войска, ведущие бои, закапываются собственными силами? — Планирование обороны Харькова осуществлено без учета тактической обстановки, и построенные ВГА линии обороны не могут использоваться войсками в этом сражении. Первая линия обороны строилась в селе Липцы, но почему-то в низине, под грядой высот, которая господствует над селом, и в первую линию обороны эта гряда высот почему-то не включена. Наши военные вынуждены были оборонять село Глубокое и гряду высот перед н.п. Липцы, которая контролирует границу, поскольку сдача высот привела бы к проникновению врага в Липцы и закреплению в застройке с последующим продвижением. Взятие Липцев позволило бы врагу подтянуть артиллерию и доставать до окраин Харькова. Господствующая гряда высот прикрыта лишь полевыми укреплениями, которые вырыли сами солдаты, но количество и качество этих позиций недостаточны в отношении поставленных задач. Поэтому большая часть позиций обустраиваются сейчас, потому что сдавать рубеж Липцы — Терновая для нас не выгодно. Военные говорят, что строить первую линию обороны всеми ресурсами надо было начинать не далее чем в 3-5 км от границы, и эту линию надо было бы сделать глубокой, для обеспечения маневра в обороне. Очевидна очень низкая плотность минирования, мины не ограничивают маневр врага. Все это враг хорошо видит с дронов, так что информация не секретная, а очевидная. 3. Каково качество оборонительных сооружений? — Есть значительное количество оборонительных сооружений, блиндажей и траншей, которые качественно построены в тылу. Но отсутствует контроль качества и системность в оборудовании позиций в целом. Перекрытие траншей от навесного огня и от сбросов, маскировка — эти вопросы недоделанные. Большой дефицит замаскированных позиций для артиллерии, минометов, бронетехники, транспорта, что очень ограничивает маневр огневых средств и логистику. Такое впечатление, что планировщики не слышали о дронах и не учли это вообще. Значительное количество строительных материалов не использовалось. Поэтому говорить, что не строили конкретные объекты нельзя, есть немало качественных блиндажей и глубокие траншеи, но к качеству всей линий обороны есть большие вопросы. 4. Почему не подготовлена оборона н.п. Волчанск? — Непонятно, почему стратегически уязвимый Волчанск не защищен оборонительными сооружениями. Ведь город должен был быть подготовлен к обороне. Здесь не было ни мин, ни надежных защитных сооружений. Только полевые укрепления на границе. Минирование также недостаточное. 5. Кто несет ответственность? — За оборону Харьковщины свою судьбу ответственности несут: Руководство ВСУ;

Командующий ОСУВ;

Командующий ОТУ;

Командиры бригады и батальонов;

Военно-гражданская администрация;

Ставка Верховного главнокомандующего. См. — Карта боевых действий на Украине сегодня.

Харьковское направление Карта боевых действий на Украине сегодня онлайн — Волчанск — Липцы ВолчанскЯндекс Карты <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Использованы материалы ТГ «Рыбарь» и «Военная хроника». Узнайте больше — Здесь. Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…