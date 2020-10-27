Волшебная Апулия. Если хочется в рай на Земле...

Апулия – это яркий колоритный южный регион Италии, имеющий самую большую береговую линию и приводящий в восторг своих гостей историческим и природным разнообразием.

Отдых в Апулии у путешественников, как правило, начинается с города Бари. Этот город прославлен тем, что здесь размещается одна из самых почитаемых православных святынь Запада – Базилика Святого Николая, в которой находятся мощи Святого Николая Мирликийского или Чудотворца. Однако внимания заслуживает и сам город: прекрасная набережная, замечательный исторический центр с древним замком и т.п.

Не менее популярным этот регион стал благодаря небольшой коммуне Альберобелло. Она представляет собой целый комплекс труллей. Трулль – это традиционный апулийский круглый дом с конической формы крышей без окон и с вентиляционным отверстием вверху. Согласно историческим справкам строительство таких домов было выгодно населению тем, что они не платили налог на окна. Самый старый представитель этих домиков датируется XVI веком. Они построены по принципу сухой кладки, т.е. строительные элементы наподобие «цемента» здесь отсутствуют. Кроме того, существует мнение, что если убрать один камень – «ключ» из верхней части дома, то сооружение в тот же момент полностью рухнет. Но даже несмотря на кажущуюся неустойчивость этих домиков, здесь и в настоящее время живут целыми семьями. Пожить в них может и любой желающий, взяв в аренду виллы в Апулии на сайте https://feetoutofbed.com/villy/.

Архитектурной загадкой региона и по праву обязательным пунктом экскурсии в Апулии считается замок Кастель дель Монте, внесенный в список объектов наследия ЮНЕСКО. В его проектировании участвовал ярый противник Ватикана и любитель астрономии император Фридрих II, который носил прозвище «Синяя Борода». Замок, построенный на высоте более 500 м над уровнем моря, имеет форму короны и согласно самой популярной легенде он находился на границе западного и восточного миров. Другой интересной особенностью данного замка является то, что число 8, как символ бесконечности, отразилось в его облике: он имеет восемь восьмиугольных башен и восьмиугольный внутренний двор.

Найдется в данном регионе занятие и для любителей погулять среди крепостных стен. Для этого стоит отправиться в «белый» город Остуни. Такое название закрепилось за ним благодаря выкрашенным белой известью домам. Это действительно завораживающее зрелище: белоснежный город на вершине горы. Так и хочется затеряться в этой веренице крутых, но таких уютных итальянских улочек. На нашем сайте Вы можете организовать себе незабываемый отдых, ведь мы организовываем экскурсии в Апулии.

Для любителей стиля барокко в Апулии тоже найдется свой городок. Это Лечче. Здесь можно встретить бесчисленное количество пышно оформленных дворцов и соборов, самыми известными из которых можно назвать следующие:

Здание Кафедрального собора города;

Архитектурный ансамбль соборной площади;

Базилика Санта – Кроче.

Город приобретает свой неповторимый шарм на закате, когда здания приобретают золотистый оттенок.

Не стоит забывать и о том, что Апулия – это аграрный регион страны. Массерии или фермы здесь занимаются выращиванием оливковых рощ и производством различных видов сыров.

Апулия – это настоящий солнечный регион всеми любимой Италии со своим колоритом и вкусной свежей едой.