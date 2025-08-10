Прямо сейчас:
Воскресенье: Крымский мост – обстановка на 10 утра
Воскресенье: Крымский мост – обстановка на 10 утра

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 10.08.2025

На 10 утра на Крымском мосту в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Время ожидания более трех часов, — говорится в приведенной информации.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.

Узнайте больше:  Ночью Украина атаковала Крым - беспилотники сбивали и над полуостровом, и над акваторией Чёрного моря

Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

источник: РИА Новости Крым

