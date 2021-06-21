Восстанавливать Ялту после наводнения приедут добровольцы из всех уголков Крыма

В рамках общекрымского субботника волонтеры из всех регионов республики приедут в Ялту, чтобы привести курортный город в порядок после беспрецедентного удара стихии. Работа продолжится до тех пор, пока этого требует ситуация. Об этом сообщил Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Спикер крымского парламента в ходе рабочей поездки в Ялту осмотрел наиболее пострадавшие от подтопления районы города и пообщался с местными жителями.

Сегодня улицы курортной столицы от мусора, камней и грязи помогают расчищать депутаты, сотрудники Аппарата крымского парламента и добровольцы, которые сплотились перед лицом общей беды.

Ялта столкнулась с беспрецедентной трагедией, стихийным бедствием. Наводнения, схожего по масштабам разрушительных последствий, в городе не было последние сто лет. Стихия принесла много беды, но все вместе мы справимся. Нужно объединиться, сконцентрировать усилия, чтобы как можно быстрее восстановить привычный облик Ялты. Нельзя допустить срыва курортного сезона, – отметил Владимир Константинов.

В ходе рабочей поездки глава Госсовета РК также передал для ялтинцев продуктовые наборы и питьевую воду, отметив, что помощь будет оказываться и в дальнейшем.