ВОЗ: более 100 тысяч людей в мире выздоровели после вызываемого коронавирусом заболевания

Из полумиллиона больных умерло более 20 тысяч человек.

Более 100 тысяч человек в мире выздоровели после заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Сейчас имеется более полумиллиона подтвержденных случаев COVID-19, и более 20 тыс. человек умерли. Это трагические цифры, но давайте также помнить, что в мире более 100 тыс. человек выздоровели, — цитирует главу ВОЗ ТАСС .

Глава ВОЗ напомнил, что на создание вакционы от коронавируса нового типа потребуется «по меньшей мере 18 месяцев». В этой ситуации, по его словам, «срочно нужны терапевтические средства для лечения пациентов и спасения жизней». Гендиректор сообщил, что в Испании и Норвегии в ближайшее время начнутся испытания терапевтических средств для лечения COVID-19, уточнив, что это испытания «четырех различных лекарств и комбинациях лекарств». Речь идет об «исторических испытаниях», содействие которым оказывают 45 стран, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.