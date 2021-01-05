Воздушные шары для незабываемых праздников

Ни один праздник сегодня не обходится без важных праздничных атрибутов, среди которых почетное место занимают воздушные шары, к слову которые представлены на https://zakupka.com/t/vozdushnye-shary-3282/. Благодаря многообразию товаров, подобрать шарики для любого торжества не составит труда.

Ключевые особенности праздничных шаров

С помощью воздушного декора просто оформлять не только помещения, но и праздничные столы, экстерьеры и даже дарить в качестве красивого презента. Выбор в интернет-магазинах поражает воображение, что позволит каждому покупателю приобрести оптимальный вариант по форме и цвету. Например, для оформления интерьеров:

шарами которые продержаться в воздухе следует отдавать предпочтение прочным аксессуарам с наполнением из гелия. Они гармонично дополнят атмосферу и не будут мешать гостям мероприятия;

для детских праздников подойдут изделия из фольги в виде супергероев из мультиков или причудливых форм. Как и аналоги из латекса, фольгированная продукция также наполняется гелием, но она в разы дольше способна находиться в воздухе. Еще один современный вариант — шары-фигуры, которые для удержания равновесия необходимо фиксировать снизу специальными грузами;

светящиеся — это отличное решение для торжества, которое будет проводиться в темное время суток или при приглушенном освещении. Благодаря встроенным светодиодам, аксессуары отличаются эффектом свечения, которое в зависимости от используемых материалов сохраняться до 3 часов.

К слову, материал изготовления бывает разнообразным. Перед выбором следует учитывать задачи и цели, ведь для однодневного мероприятия вполне подойдет обычный декор из латекса. Но для торжества, которое будет проходить на протяжении нескольких дней лучше использовать аксессуары из латекса со специальной обработкой или фольгированные модели.

Латексные или фольгированные шары

Выделяют 2 основных вида шаров:

латексные относят к наиболее распространенным товарам для украшения праздников. Декор позволяет воплощать в реальность самые различные композиции. К тому же покупателей приятно удивит богатая цветовая гамма и количество всевозможных эффектов (металлик/пастель). Ключевым преимуществом латексных аксессуаров служит их стоимость, но однообразность форм и невысокая прочность все же являются минусами, поэтому использовать их следует максимально аккуратно. В качестве альтернативы производители предлагают латексный декор с обработкой. Он более долговечен и надежен, благодаря чему использовать их можно даже на улице; фольгированные, которые считаются более дорогими и надежными в эксплуатации. Прочный декор характеризуется разнообразием вариантов, форм и цветовых решений. А если наполнить аксессуары гелием, то они полноценно прослужат на протяжении нескольких недель. Также их можно использовать повторно, поэтому среди минусов можно выделить только высокую стоимость.

При покупке декора важно учитывать тематику торжества. Для промо-акций или презентаций можно смело использовать продукцию «ассорти» из латекса, для детских торжеств применять максимально яркие, а на свадьбу или дни рождения композиции из товаров металлик. При этом важно не забывать про параметры эластичности и прочности.

Многообразие торжественной атрибутики позволяет не ограничивать фантазию и выбирать шары в зависимости от своих вкусовых предпочтений. Для решения промо-задач можно покупать более бюджетные, а для серьезных торжеств делать акцент на дорогостоящей продукции изготовленной из качественных и гипоаллергенных материалов.

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