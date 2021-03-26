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Впереди — жара. Почему покупать кондиционеры весной выгодно и рационально
фото: pexels.com

Впереди — жара. Почему покупать кондиционеры весной выгодно и рационально

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:52 26.03.2021

Обычно крымчане и гости полуострова задумываются о покупке кондиционера  летом, когда столбики термометров уже перевалили за +30 градусов в тени. Возникает ажиотаж, растут цены на технику и загруженность монтажных бригад. Совсем по-другому весной: ассортимент больше, цены ниже и раздражающей жары со спешкой нет. Какие ещё плюсы и особенности у приобретения кондиционеров в межсезонье КрымPRESS рассказала руководитель компании «Домашний климат» Виктория.

Впереди — жара. Почему покупать кондиционеры весной выгодно и рационально

4 «плюса» в пользу покупки кондиционера весной

В условиях жаркого Крыма думать о приобретении кондиционера лучше ранней весной. Март и апрель — оптимальное время для установки, настройки и подготовки к сезону климатической техники. Почему? Вот 4 аргумента в пользу такого решения:

  • Во-первых, нет такого ажиотажа на сплит-системы, как например в жаркие летние месяцы. Ждать монтажа после покупки в июне и июле можно две, а то и три недели из-за большого количества заказов. Весной мастера доставят и установят вам технику в течение нескольких дней!
  • Во-вторых, в современных кондиционерах есть функция обогрева помещения. Это удобно как раз в период межсезонья, когда центральное отопление уже отключили, а воздух еще не прогрелся. Тогда вы включаете систему и создаете комфортную уютную атмосферу в доме, даже если за окном еще не греет весеннее солнышко. К тому же, у кондиционеров расход электроэнергии ниже, чем у привычных бытовых обогревателей. Так что помимо тепла, вы еще получаете и экономию по коммунальным платежам.
  • В-третьих, на складах уже сформировался запас оборудования всех мощностей и типов. Т.е. вы сможете без проблем и долгого ожидания приобрести модель подходящей мощности, дизайна, производителя.
  • И в-четвёртых, из-за жаркой погоды цены на климатическую технику с приближением лета возрастают. Производители понимают, что спрос в летний период будет самым большим, поэтому и услуги монтажа также стоят дороже.

Впереди — жара. Почему покупать кондиционеры весной выгодно и рационально

Выбираем сплит-систему правильно

Если все-таки решились на покупку, то обратите внимание на ряд моментов:

  1. Выбирайте фирму, которая не только занимается продажей климатической техники, но и выполняет ее установку. Также немаловажную роль играет профессионализм и опыт сотрудников, которые будут выполнять монтаж. Знаете ли вы, что больше 80 процентов неисправностей охладительных приборов – это неквалифицированная установка? Поэтому обращайтесь в компании, где вы точно уверены в качестве работ.
  2. Не занимайтесь самостоятельным монтажом! Правильно это сделают только специализированные компании, у которых уже есть опыт работы в этой сфере. Зачастую такие фирмы предлагают клиентам все виды услуг – начиная от монтажа и заканчивая последующим сервисным обслуживанием (очистка фильтров, заправка фреоном, ремонт и др.).
  3. Выбирая магазин климатической техники, изучите отзывы клиентов. Поговорите с соседями и друзьями, возможно они посоветуют вам надежного продавца. Поинтересуйтесь о качестве услуг рекомендуемых компаний, предоставляют ли они гарантию и сервисное обслуживание.
  4. При установке техники не отвлекайте мастеров. Предоставьте им возможность внимательно и неторопливо выполнять работу. От качества их услуг зависит срок службы сплит-системы. После завершения монтажа, попросите работника рассказать вам об основных функциях вашей модели.
  5. Два раза в год вызывайте мастера для технического обслуживания сплит-системы.

Впереди — жара. Почему покупать кондиционеры весной выгодно и рационально

Кондиционер сделает воздух в помещении прохладнее, а жизнь легче

Уже в мае в Крым придёт жара, наступит знойная погода, а вслед за ней духота в домах и квартирах. Самый простой способ создать комфортную атмосферу — заранее выбрать и приобрести кондиционер. Кстати, в межсезонье действуют акции и скидки на сплит-системы. На сайте домашний-климат.рф вы найдёте 400 моделей кондиционеров от 20 производителей. После установки и пуска, компактный и тихий прибор позаботится о температуре воздуха внутри помещения, повысит влажность воздуха, очистит от пыли. Подарите себе свежесть и приятную прохладу уже сегодня!

Впереди — жара. Почему покупать кондиционеры весной выгодно и рационально

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