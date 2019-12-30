Впервые дети приехали в «Артек» на поезде через Крымский мост

Как известно, 23 декабря торжественно открыто движение через железнодорожную часть Крымского моста. Это знаменательное событие и для МДЦ «Артек», ведь теперь ребята могут приехать в Крым по железной дороге. Уже 27 декабря на ж/д вокзал города Симферополь прибыли первые делегации будущих артековцев.

На поезде №007 сообщением «Санкт-Петербург – Севастополь» в Крым прибыли дети из Ленинградской области. На поезде №028 сообщением «Москва – Симферополь» приехала делегация Республики Мордовия. Ребят торжественно встретили представители «Артека» и вожатые.

У ребят после поездки много впечатление. Конечно же, первое впечатление – осознание того, что мы едем на поезде в Крым! На протяжении пути все любовались красотами нашей России, – рассказала представитель делегации Ленинградской области, заместитель директора областного центра «Ладога» Наталья Угодина. – Чтобы увидеть Крымский мост, мы специально завели будильники, проснулись ночью. По нему ехать, как по ковру, мягче, чем по основным рельсам. Мы увидели арку, переехали пролив и приехали сюда.

Для детей путешествие на поезде стало настоящим приключением. Ребята увидели разные города и регионы России. Кульминацией поездки стал проезд под аркой Крымского моста. Дети с удовольствием запечатлели исторический момент, который останется в памяти на долгие годы.

Впереди у ребят незабываемый 21 день на смене «Зимняя сказка «Артека». В Международном детском центре они встретят Новый год, окунутся в сказочный мир праздника и волшебства. Артековцы познакомятся с традициями, песнями, танцами, культурой празднования Нового года и Рождества разными народами мира.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».