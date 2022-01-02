Впрыск метанола и закись азота — когда автомобиль нуждается «в допинге»

Сколько угодно можно говорить о том, что дорога — дело небезопасное, что тише едешь — дальше будешь и т.д. Однако, как показывает практика и статистика, большинство заядлых автолюбителей скорость любят, а при стоящем выборе между тихоходной машинкой и авто с мощным двигателем, не задумываясь, качнут чашу весов в пользу последней. Чтобы при случае — «тапок в пол» и вперёд на всех парах. А что делать тем, кому не до покупок дорогостоящих «четырёхколёсных», а «мощь да сила» под капотом — желание из разряда «ну самых заветных»?

Специалисты выход знают: советуют использовать по дороге к цели уже «придуманный велосипед» — оптимизировать работу своего автомобиля, установив систему, которая… буквально… позволит «поддавать допинг» машине, когда есть на то смысл. На день сегодняшний впрыск метанола и закись азота AEM знатоки-автовладельцы считают самыми эффективными способами увеличения мощности мотора. И — да: если раньше эта «фишка» была в ходу в узких кругах профессионалов, то сегодня такое усовершенствование машины доступно без особых усилий — комплектующие можно заказать через интернет, а установку системы производят практически в любой автомастерской, специализирующейся на двигателях.

Что делает система впрыска?

Система впрыска позволяет добиться результата, который можно сравнить с переводом автомобиля на спортивное топливо с октановым числом 116, но при этом не изменяя привычной марке бензина. Таким образом, крутящий момент прирастает и значительно.

Это позволяет энтузиастам надежно увеличивать время ускорения и ускорения зажигания — без использования высокооктанового гоночного топлива — для увеличения мощности до 20%, — отмечают специалисты магазина Atomic-shop.ru.

Здесь, правда, стоит подчеркнуть крайне важный момент: и сама система впрыска должна быть с гарантией качества, и тюнинговать ею авто должны исключительно профессионалы. «Отсебятина» вроде — «я его слепила из того, что было» — не допустима в принципе. Если, конечно, не хотите загубить «сердце» своей машины, то мотор просто таки жизненно необходимо грамотно настроить для работы на «повышенных оборотах» при использовании системы впрыска.

Кстати, в пользу «заводских» систем впрыска говорит ещё и тот факт, что они работают полностью автоматически — буквально «знают», в какой момент нужно включаться, а в какой выключаться, умеют дозировать смесь, отслеживать параметры работы, обеспечивать безопасность мотора. Если, конечно же, настроены правильно.

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