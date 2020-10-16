Врачам, приехавшим в Крым для борьбы с коронавирусной инфекцией, вручили награды

В Совете министров РК прошло торжественное собрание, посвященное награждению сотрудников Федерального медико-биологического агентства России, прибывших в Крым для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Вместе с Главой Республики Сергеем Аксёновым медицинских работников поздравили министр здравоохранения РК Александр Остапенко и глава Комитета по вопросам здравоохранения Госсовета РК Анна Рубель.

Сергей Аксёнов заявил, что работа сотрудников ФМБА в Крыму стала мощной поддержкой для крымского здравоохранения, колоссальной и своевременной помощью в сложившейся непростой ситуации.

Выражаю искреннюю благодарность руководителю Федерального медико-биологического агентства Веронике Игоревне Скворцовой, которая оказала нам настолько мощную поддержку. Благодаря совместной работе спасено много человеческих жизней, — сказал Глава Крыма.

При этом Глава Республики отметил, что крымские медики также будут отмечены наградами в ближайшее время.

На самом деле, это большой коллективный труд. Благодаря высокому профессионализму, богатому опыту, лучшим человеческим качествам вы влились в новый коллектив специалистов, щедро делились с коллегами своими знаниями и умениями, перенимали их опыт работы. Уверен, что этот обмен был весьма полезен для всех. Спасибо вам большое и низких поклон за самоотверженный и поистине героический труд, — отметил Глава РК.

От имени председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова Анна Рубель выразила «признательность за труд и профессиональный подвиг, который помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни».

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 на территории Республики Крым увеличилась нагрузка на крымских медработников, поэтому помощь приехавших сотрудников ФМБА, неоценима. Мы ценим вашу поддержку, ваше решение приехать на полуостров, чтобы подставить дружеское плечо коллегам. Этот поступок в очередной раз доказывает единство и взаимоуважение жителей нашей страны, — сказала Анна Рубель.

Мероприятие прошло с соблюдением санитарных норм в условиях распространения коронавируса. Уточняется, что все участники предварительно прошли тестирование на COVID-19.