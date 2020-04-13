Врачи нескольких клиник ЮФО ушли на карантин после контакта с зараженными коронавирусом пациентами

Число заболевших COVID-19 в регионах округа возросло до 460.

Врачи нескольких больниц Крыма, Севастополя и Волгоградской области оказались на двухнедельном карантине после контакта с пациентами, у которых впоследствии был обнаружен коронавирус нового типа. Число зараженных в регионах Южного федерального округа (ЮФО) возросло до 460, власти усиливают меры предосторожности. Об этом пишет ТАСС .

По данным на понедельник, в Краснодарском крае подтверждены 210 случаев инфицирования, 78 — в Ростовской области, 44 — в Волгоградской, по 32 — в Крыму и Калмыкии, 30 — в Астраханской области, 27 — в Адыгее, 7 — в Севастополе. Выздоровели 73 человека. Умерли трое пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Врачи нескольких больниц в разных регионах ЮФО за последние дни оказались на вынужденном карантине из-за того, что у их пациентов был обнаружен коронавирус. В воскресенье COVID-19 подтвердился у жителя Крыма, который ездил в Москву в конце марта. По возвращении он обратился в сельскую амбулаторию, утаив от врачей, что выезжал за пределы региона, а затем попал в больницу села Восход с предварительным диагнозом «пневмония». Контактировавших с ним медиков и пациентов медучреждений поместили под медицинское наблюдение — всего в группе риска оказались 64 человека. Кроме того, на самоизоляцию отправлены 12 работников местного психоневрологического интерната, так как в нем работает супруга одного из напарников зараженного.

Прошу, Олег Анатольевич, дать оценку правовую с точки зрения того, что человек не сказал сам, что находился в столице; потому что для медицинских работников сегодня лакмус определенный — если прилетел из Москвы и Московской области, где наибольшие очаги заражения. Является ли данный вопрос нарушением законодательства? Я считаю, что это сокрытие умышленное, — сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов в понедельник на заседании оперативного штаба, обращаясь к прокурору Крыма Олегу Камшилову.

С прошлой недели продолжается карантин в единственной больнице крымского города Армянск, после того как коронавирус был обнаружен у одного из пациентов. Прием пациентов пришлось временно организовать на базе стоматологического отделения, с ними работают медики из соседнего города Красноперекопска. При этом врачи больницы находятся в режиме строгой изоляции по месту жительства. Им помогут при необходимости приобрести продукты, лекарственные препараты и медицинские изделия.

В Севастополе из-за пациента с коронавирусом в понедельник направлены в обсерватор около 20 медицинских работников городской больницы № 4 — единственной, обслуживающей крупный район на севере города. Кроме того, с 9 апреля на карантине находится больница имени Даши Севастопольской (филиал горбольницы № 1 на ул. Надеждинцев): здесь несколько дней пробыл мужчина, у которого позднее подтвердился коронавирус. На две недели запрещены прием и выписка пациентов, вместе с ними изолированы врачи. В понедельник врио губернатора Михаил Развожаев поручил перевести сотрудников и пациентов, которым не требуется серьезная медицинская помощь, в пансионат «Изумруд», выполняющий функции обсерватора — условия там комфортнее, чем в больнице.

Также Развожаев поручил провести служебную проверку и выяснить, почему пациенты были направлены именно в эти учреждения, а не инфекционную больницу, которая определена для лечения зараженных коронавирусом и наблюдения за пациентами, у которых его подозревают.

Со вторника в Крыму введут дополнительные ограничения. Как сообщил Председатель Совета министров Республики Юрий Гоцанюк, будет временно запрещен вахтовый метод работы, посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за погребением родственников, до 30 апреля людям старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, запрещается покидать дома, за исключением случаев острой необходимости.

В Севастополе ужесточат правила въезда в город и выезда из него, все прибывшие из-за пределов Крымского полуострова будут помещаться на 14-дневный карантин дома или в обсерваторе, услуги которого нужно будет оплатить. Гражданам, не следующим в командировку и не имеющим разрешительных документов на выезд, будет предписано вернуться домой.