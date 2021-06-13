Врачи, спортсмены, лётчики... Представителей каких  профессий считают самыми красивыми

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, в каких профессиях, по мнению жителей России, работают самые красивые люди. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Наиболее привлекательными жители России назвали артистов — их указали 34% опрошенных. Еще четверть респондентов (25%) отметили внешнюю привлекательность врачей. Для 23% участников исследования самыми красивыми считаются спортсмены. В топ-5 самых привлекательных профессий также вошли летчики (19% голосов) и учителя (16%), — отмечают аналитики сервиса.

При этом рейтинги мужчин и женщин заметно отличаются. Так, женщины поставили на второе место по красоте летчиков — их отметили 24% респонденток против 14% голосов от мужчин. По 23% женщин считают привлекательными спортсменов и летчиков. Учителей в женском рейтинге красоты опередили дипломаты — их привлекательность заметили 17% респонденток. При этом в мужском рейтинге учителя опередили летчиков — за них проголосовали 19% опрошенных против 14%.