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Врачи, спортсмены, лётчики... Представителей каких профессий считают самыми красивыми
фото: Tumisu (pixabay.com)

Врачи, спортсмены, лётчики… Представителей каких  профессий считают самыми красивыми

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:15 13.06.2021

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, в каких профессиях, по мнению жителей России, работают самые красивые люди. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Наиболее привлекательными жители России назвали артистов — их указали 34% опрошенных. Еще четверть респондентов (25%) отметили внешнюю привлекательность врачей. Для 23% участников исследования самыми красивыми считаются спортсмены. В топ-5 самых привлекательных профессий также вошли летчики (19% голосов) и учителя (16%), — отмечают аналитики сервиса.

При этом рейтинги мужчин и женщин заметно отличаются. Так, женщины поставили на второе место по красоте летчиков — их отметили 24% респонденток против 14% голосов от мужчин. По 23% женщин считают привлекательными спортсменов и летчиков. Учителей в женском рейтинге красоты опередили дипломаты — их привлекательность заметили 17% респонденток. При этом в мужском рейтинге учителя опередили летчиков —  за них проголосовали 19% опрошенных против 14%.

Врачи, спортсмены, лётчики... Представителей каких  профессий считают самыми красивыми

Врачи, спортсмены, лётчики... Представителей каких  профессий считают самыми красивыми

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