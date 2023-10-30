Враг пытался атаковать Крым ракетами «Storm Shadow». Безуспешно

Официальная информация Минобороны РФ дает представление о дневной воздушной атаке полуострова Крым (в Севастополе не зря звучал сигнал воздушной тревоги).

30 октября около 13.00 пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами «Storm Shadow» по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты, — говорится в сообщении Минобороны России.

Как отмечает Telegram-канал «Рыбарь», носители крылатых ракет – украинские самолеты Су-24М взлетают с аэродромов Староконстантинов и Миргород.

Учитывая это, Крым снова может попасть под удар. Особенно с учетом повышенной интенсивности съёмки различных объектов на полуострове западными спутниками в последние три дня. С 27 по 29 октября проведено 60 сеансов, из которых 24 было вчера. Особое внимание при этом уделено Крымскому мосту и Керчи, где отмечено 9 снимков. Это указывает на возможное возобновление ударов по важному объекту в ближайшее время, — пишет «Рыбарь».

Ну а в Севастополе, где, по информации губернатора Развожаева, были сбиты две ракеты, рассказали о последствиях вражеской атаки.

Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы.

Обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. Детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях (сейчас каникулы, уроков нет), спустили в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто не пострадал.

На улице Пасечной упали осколки на приусадебном участке, было небольшое возгорание травы, которое уже потушили.

На улице Мищенко в одном из дворов также обнаружены осколки.

В районе Хуторского проезда осколками пробило шифер на крыше дома, во дворе дома также находятся осколки.

На Качинском шоссе обломки упали на жилой дом. Возгорания нет.

В районе пляжей Учкуевка и Мокроусова, по предварительным данным, упали осколки сбитых воздушных целей.

Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано, — сообщил губернатор Севастополя.