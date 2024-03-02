Враг пытался атаковать Крым ракетами

Этот материал был готов к публикации еще накануне, но мы ждали официальной информации Минобороны РФ. Как таковое полноценное сообщение о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами так и не было опубликовано. Но официальная информация есть. Впрочем, обо всем по порядку.

Итак, позавчерашний дрон, действительно, был разведчиком. Вчера (в пятницу, 1 марта) ВСУ атаковали Крым ракетами.

Причем опасности такого массированного удара подверглось не только западное побережье полуострова. На некоторое время было остановлено движение по Крымскому мосту, через пункт пропуска «Джанкой». В Евпатории и Севастополе подтверждали работу ПВО (призыв НЕ СНИМАТЬ работу ПВО, кажется, на этот раз услышали все).

Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки. Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации, — успокаивал горожан губернатор Севастополя.

Впрочем, идеальное спокойствие дарит оценка работы наших систем ПВО. Все воздушные цели сбиты. «Прилетов» в Крыму вчера не было.

В Telegram-каналах уже дают анализ ракетной атаки ВСУ по Крыму и Севастополю. Выводы:

— враг готовил этот удар заранее, подготовка велась в течение двух недель,

— авиация ВСУ перебазировалась на несколько баз для отвлечения внимания,

— над Черным морем активизировались самолеты-разведчики НАТО,

— это была комплексная атака с применением крылатых ракет «Storm Shadow» и «обманок».

Около 14:00 с авиабаз Канатово, Миргород, Староконстантинов и Мартыновское взлетело шесть бомбардировщиков Су-24М и три истребителя МиГ-29. Первая волна пусков была совершена с применением ADM-160 MALD — очевидно с целью отвлечения внимание систем ПВО. Затем последовали комбинированные пуски крылатых ракеты «Storm Shadow» и ракет-обманок. Запуски ракет истребителями и бомбардировщиками противника совершались с юго-восточной части Николаевской области, — цитата из анализа ситуации.

Спецы Telegram-канала «Рыбарь» подчеркивают немаловажную деталь. Главной целью этой атаки ВСУ стали наши военные аэродромы «Бельбек» и «Гвардейское» (ну и да, конечно же перебить инфоповод на волне разгрома у Авдеевки).

Ракеты направлялись к аэродромам Бельбек и Гвардейское. Одна из целей была сбита у Черноморского, ещё одна — в районе Качи. Две цели были перехвачены на подлете к Гвардейскому, а третья после отработки по ней из ЗРПК упала на территории аэродрома. Любопытно, что ещё одна воздушная цель, летевшая в сторону Крыма, сбилась с первоначального курса. По данным «Двух майоров», вместо полуострова она улетела в направлении Турции, и что с ней случилось после — неясно. А уже после из района Тузлов в Одесской области были выпущены две баллистические ракеты в сторону Тендровской косы. Видимо, ВСУ хотели ударить по позициям ВС РФ, отразивших бесславную вылазку ССО на днях. Но поскольку для атаки с высокой долей вероятности использовались С-200, точность которых крайне низкая, ракеты наверняка упали в воду, — пишет «Рыбарь».

Интересно, что в Telegram-каналах и сообщениях военкоров фигурировало от 10 до 12 сбитых вражеских ракет… Но официально Минобороны РФ (сегодня) дает такую информацию:

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито пять крылатых ракет «Storm Shadow», а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как мы понимаем, про Крым — это «пять сбитых ракет».