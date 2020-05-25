Время взглянуть на мир по-новому! Специальные условия от Фабрики Дышащих Окон

Весна и лето – время обновления и перемен. Самое время взглянуть внимательнее на свои окна, лоджии, балконы и двери. Не только взглянуть, но и что-то изменить. Новые двери и окна – не просто «обновка» для дома, но практичное решение вопросов экологии, безопасности, шумоизоляции в отдельно взятом жилье. Зачем экономить на комфорте?

Впрочем, можно и сэкономить. Фабрика Дышащих окон делает заманчивые предложения, для тех, кому тесно в четырех стенах, кому срочно нужен чистый воздух, прозрачный вид и тишина, кому важна эстетика дизайна. Весенние цены – 3 208 рублей за квадратный метр, скидка на остекление лоджий 55%, специальная цена на балконы и лоджии – 4 040 рублей за квадратный метр.

Обо всех акциях, скидках, специальных предложениях – подробнее на сайте партнера REHAU – Фабрики Дышащих Окон. Отдельно – о безопасности. Замерщика можно пригласить онлайн – тут же на сайте. В актуальных условиях необходимости соблюдения санитарных норм и правил, Фабрика Дышащих Окон гарантирует ежедневную дезинфекцию, измерение температуры и медицинскую маску перед каждым выездом к клиенту. Излишне напоминать, что замеры выполнит профессионал. От его точности зависит многое. Но это еще не все. Замерщик определит реальную глубину проема и четверти, оценит все нюансы монтажа, ответит на все технические вопросы. Важная информация: замеры проводятся бесплатно.

На что еще обратить внимание перед заказом? На сайте Фабрики Дышащих Окон – необходимая информация по вариантам монтажа, зазорам и конструкциям, изоляции и профиле. Что учитывается? В первую очередь, пожелания заказчика. Важные критерии размеры и цены, но это еще не все: учитываются и особенности постройки дома, глубина проема, нагрузки на двери и окна, а еще влажность и вентиляция. Мелочей нет. А еще важно помнить, что на все изделия предоставляется гарантия от 1 года до 3 лет.

Гарантия качества ваших новых дверей, окон, остекленных балконов и лоджий – в профессионализме мастеров Фабрики Дышащих Окон и разнообразии предложений, материалов: пластик и алюминий, разнообразные профили (REHAU, KBE, BAUTEX), стандартные стеклопакеты и нестандартные дизайнерские решения.

«Писк моды» — цветные окна. Это не только 200 цветов палитры для профиля, но и разноцветные стекла. Идеальное решение для коттеджа: такие цветные окна не только скроют все происходящее в доме от посторонних глаз, но и выделят строение из ряда однотипных (например, в коттеджном поселке).

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