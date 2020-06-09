Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев анонсировал отмену ограничительных мер

В ближайший четверг состоится заседание оперативного штаба по COVID, где власти Севастополя намерены принять решение по снятию ограничительных мер, связанных с распространение вируса.

Мы находимся на втором этапе снятия ограничений, близки к третьему по показателям. Пока в городе новых непонятных очагов коронавирусной инфекции не выявлено, в основном контактные лица и привозные случаи, которые мы фиксируем, — цитирует пресс-служба Правительства врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По словам Михаила Развожаева, с учетом экспресс-тестирования при въезде в Севастополь необходимо переориентировать обсерватор на прием лиц, которые контактировали с заболевшим COVID-19. Все остальные приезжающие в город, как из-за границы, так и других регионов России, включая моряков дальнего плавания, должны будут проходить самоизоляцию дома.

Не дожидаясь оперативного штаба соответствующие изменения в Указ необходимо внести. Людей из обсерватора отпустить. Пусть дома сидят, а на 10 день возьмите анализы, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Кроме того, Михаил Развожаев поручил, чтобы с 15 июня к работе в полноценном режимевернулись детские сады города, а с 22 июня – поликлиники и больницы.

Надо готовить с 22 июня возвращение планового приема в поликлиниках, плановых операций. Очень много вопросов накопилось у горожан, — сказал врио Губернатора Севастополя.

