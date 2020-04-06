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Врио губернатора Севастополя: приезжающих на полуостров нужно отправлять на обязательную изоляцию
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Врио губернатора Севастополя: приезжающих на полуостров нужно отправлять на обязательную изоляцию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:20 06.04.2020

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев  обратился к  главному санитарному врачу по Республике Крым и Севастополю Наталье Пеньковской  с предложением принять постановление, которое дает право отправлять на обязательную изоляцию с медицинским наблюдением на 14 дней людей, приезжающих или возвращающихся из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Чтобы предотвратить возможность завоза инфекции в Севастополь. Так мы сможет не допустить распространение инфекции в городе, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя. 

Врио Губернатора Севастополя поручил руководителям профильных ведомств подготовиться к работе с приезжими из регионов гражданами:

Методика понятна. Мы ее полностью опробовали на гражданах, которые возвращались из заграницы. Более 5 тыс. людей у нас под контролем было с момента их пересечения границы. Поэтому с теми, кто сейчас приезжает из регионов, точно справимся.

По данным пунктов пропуска, за последние пять дней в Севастополь из других регионов прибыло 2915 граждан. Все они заполнили анкеты, оставили адреса проживания и контактные телефоны.

Напомним, режим самоизоляции в Севастополе продлён до 12 апреля включительно — здесь.

Врио губернатора Севастополя: приезжающих на полуостров нужно отправлять на обязательную изоляцию

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