Врио губернатора Севастополя: приезжающих на полуостров нужно отправлять на обязательную изоляцию

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к главному санитарному врачу по Республике Крым и Севастополю Наталье Пеньковской с предложением принять постановление, которое дает право отправлять на обязательную изоляцию с медицинским наблюдением на 14 дней людей, приезжающих или возвращающихся из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Чтобы предотвратить возможность завоза инфекции в Севастополь. Так мы сможет не допустить распространение инфекции в городе, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Врио Губернатора Севастополя поручил руководителям профильных ведомств подготовиться к работе с приезжими из регионов гражданами:

Методика понятна. Мы ее полностью опробовали на гражданах, которые возвращались из заграницы. Более 5 тыс. людей у нас под контролем было с момента их пересечения границы. Поэтому с теми, кто сейчас приезжает из регионов, точно справимся.

По данным пунктов пропуска, за последние пять дней в Севастополь из других регионов прибыло 2915 граждан. Все они заполнили анкеты, оставили адреса проживания и контактные телефоны.

Напомним, режим самоизоляции в Севастополе продлён до 12 апреля включительно — здесь.