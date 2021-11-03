Врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский внепланово посетил районные больницы

Врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский проверил организацию процесса вакцинации в медицинских организациях Республики. Он внепланово посетил Бахчисарайскую, Белогорскую районные больницы, Керченские больницы №№ 1 и 3, а также Феодосийский медицинский центр.

В ходе рабочей поездки проверил организацию процесса вакцинации в медицинских организациях. В каждой поликлинике работает не менее трех прививочных кабинетов. Граждан, записавшихся заранее через портал Госуслуг, принимают в отдельных кабинетах. Организация иммунизации должна быть максимально комфортной для населения, недопустимо образование очередей. Дал поручение главным врачам в утренние часы, когда количество желающих вакцинироваться, особенно большое, организовывать дополнительные прививочные пункты. При этом призываем также население обращаться за вакцинацией во второй половине дня. Все кабинеты вакцинации работают до вечера. Кроме того, дал поручение руководителям керченских больниц проработать возможность выезда мобильных прививочных бригад в густонаселенные микрорайоны города. Для этого совместно с администрацией города необходимо определить соответствующие помещения, — рассказал Константин Скорупский.

Вместе с тем врио министра здравоохранения подчеркнул, что в Крыму достаточный запас препаратов для проведения вакцинации.

На выходных на полуостров поступила крупная партия вакцины. В ближайшее время ожидаем также очередную поставку, — сообщил Константин Скорупский.

В ходе рабочей поездки временно исполняющий обязанности главы ведомства, акцентировал внимание главных врачей на необходимости личного контроля за разделением потоков пациентов.

Для граждан с повышенной температурой во всех поликлиниках организован отдельный вход. Такие больные не должны быть в общем потоке с пациентами, обратившимися за плановой помощью, — рассказал Скорупский.

По результатам выезда руководителям медицинских организаций даны поручения по оптимизации работы первичного звена для комфортного и эффективного обслуживания пациентов.

Фото: пресс-служба минздрава РК.