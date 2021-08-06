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Все пляжи в Крыму открыты и несмотря на теплую воду роста острых кишечных инфекций нет
Фото: Jade0626, pixabay.com

Все пляжи в Крыму открыты и несмотря на теплую воду роста острых кишечных инфекций нет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:12 06.08.2021

Число случаев острых кишечных инфекций на Черноморском побережье и побережье Крыма, благодаря соблюдению мер профилактики, снизилось почти на 40% по сравнению с прошлыми годами. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В этом году в результате очень тщательного соблюдения всех правил мы наблюдаем как на побережье в Крыму, так и на Черноморском побережье Кавказа снижение практически на 40% всех случаев острых кишечных инфекций по сравнению с предыдущими несколькими годами, — сказала Попова в интервью  «Россия 24».

Она отметила, что это является свидетельством того, что россияне умеют соблюдать правила.

Отметим, что Роспотребнадзор снял все ограничения на купание в Крыму на территориях, пострадавших от подтоплений в июне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления в связи с ухудшением качества морской воды, восстановлены все пляжные территории, ограничения купания сняты, — говорится в сообщении.

Все официальные пляжи в Крыму открыты. Температура морской воды – от +25 до +28 С.

Все пляжи в Крыму открыты и несмотря на теплую воду роста острых кишечных инфекций нет

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