Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Все пляжи ЮБК открыли после проверки безопасности воды
актуально в республике
Все пляжи ЮБК открыли после проверки безопасности воды
фото: pikist.com

Все пляжи ЮБК открыли после проверки безопасности воды

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:16 27.06.2024

Все пляжи Южного берега Крыма открыты для посещения после проверки безопасности воды, которую провели из-за аварии на коллекторе, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Все пляжи Южного берега Крыма открыты, за маленьким исключением санатория «Ай-Петри» по иным причинам, ждем решения буквально с часу на час, — сказала Павленко в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Напомним, 23 июня произошла авария на коллекторе в Ялте. Семь населенных пунктов (один из них частично) были отключены от водоснабжения. Пляжи от Ореанды до Фороса временно закрыли для посетителей. На следующий день аварию устранили, водоснабжение наладили, однако специалистам требовалось время для проведения анализа морской воды. 

источник: пресс-служба администрации Ялты

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: пляжи Крыма

Комментарии для сайта Cackle
пляжи Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.