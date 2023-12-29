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Все по плану: в этом году в у отремонтировано свыше 260 км автодорог

Все по плану: в этом году в Крыму отремонтировано свыше 260 км автодорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 21:08 29.12.2023

Более 260 км дорог отремонтировали в Крыму по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Все запланированные показатели достигнуты, подчеркнули в министерстве транспорта РК. Общий объем предусмотренных средств на реализацию нацпроекта в этом году составил 8 789,38 млн. рублей.

Большой объем работ в 2023 году выполнен по ремонту мостовых сооружений – работы велись на  24 объектах. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения − более 866 погонных метров, — сообщили в республиканском минтрансе.

Одним из реализованных крупных социально – значимых объектов стал ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Таврида» — Джанкой — Красноперекопск (Джанкой – Воинка)», общей протяженностью 30,65 км.

Этот участок входит в опорную сеть Республики Крым и «Азово – Черноморское кольцо». Имеет большую социальную значимость, поскольку позволит обеспечить безопасность и комфортность передвижения автомобильного транспорта для жителей и гостей региона и бесперебойную связь между различными населенными пунктами Джанкойского и Красноперекопского районов, — уточнили в минтрансе.

Еще один значимый объект − ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Красногвардейское – Нижнегорский» протяженностью 18 км. Автомобильная дорога проходит по территории нескольких сельских поселений для транспортной связи с районными центрами.

За весь период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года в Республике Крым отремонтировано более 95 участков автомобильных дорог регионального значения, протяженностью 801,154 км (что составляет 13% от всей сети автомобильных дорог).

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