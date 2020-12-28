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Все российские регионы объявили 31 декабря выходным
Фото: Counselling, pixabay.com

Все российские регионы объявили 31 декабря выходным

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:14 28.12.2020

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ об установлении в республике 31 декабря этого года выходным днем. Республика стала последним регионом страны, объявившим последний день декабря выходным.

Таким образом, во всех регионах страны 31 декабря будет выходным днем для чиновников, госслужащих. Но в некоторых регионах для госслужащих рабочий день перенесли на субботу 26 декабря. Именно так сделали в Крыму.

Массово же 31 декабря стало выходным после того, как 23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам Президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Рекомендация была принята к исполнению вполне дисциплинированно.

Все российские регионы объявили 31 декабря выходным

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