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Всех, кто соскучился по морю, приглашают на зимний дайвинг в Крым «Матёрые Бобры»

Всех, кто соскучился по морю, приглашают на зимний дайвинг в Крым «Матёрые Бобры»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 11:11 08.12.2020

Дайвинг – подводное плавание с аквалангом – занятие круглогодичное и почти всепогодное (главное, чтобы сильного шторма не было). Да и не «занятие» это, а настоящая любовь к морю. Если она «нечаянно нахлынет» только к лету, значит вы курортник и купальщик, «отдыхающий», ну а если эта привязанность не знает разделений на времена года – то, точно, вы — моряк, пловец, а может, и дайвер. Нужно определиться и хотя бы попробовать, что такое зимний дайвинг в Крыму.

Вот такой, например – романтический, профессиональный, южный и манящий. Дайв клуб «Матёрые бобры» приглашает не просто окунуться в прозрачных черноморских бухтах, но насладиться красотами подводного мира, ощутить вкус риска и экстрима, познать свои возможности, испытать характер.

Море зовет

Черное море – прекрасный выбор для занятий дайвингом. Даже в «суровую крымскую зиму» температура морской воды редко опускается ниже «плюс» 6 – 8 градусов. В закрытых бухтах Севастополя, Балаклавы, Тарханкута, Фороса и Евпатории вода чиста и прозрачна. Причудливый подводный ландшафт, морские обитатели, артефакты, напоминания о судьбах затонувших кораблей и даже подводный «музей вождей» манят искателей приключений. «Матёрые бобры» представляют различные программы: от обучения для новичков, до профессиональных программ для опытных дайверов. Было бы желание.

Всех, кто соскучился по морю, приглашают на зимний дайвинг в Крым «Матёрые Бобры»

Матёрыми не рождаются

Дайв клуб «Матёрые бобры» объединяет неравнодушных, влюбленных в море. Подход к делу здесь серьезный и профессиональный, ведь море не терпит суеты и залихватства. В его составе 6 дайвинг-центров. Все начинается с обучения, инструктажа, теории и практики. Можно ограничиться подводной прогулкой-экскурсией, а можно подучиться и получить международный сертификат.  А еще профессиональные дайверы следуют двум принципам: «матёрыми не рождаются» и «перед глубиной все равны». Это вам не «курортный бизнес», это образ жизни, стиль общения. Люди, влюбленные в море, не могут иначе.

Всех, кто соскучился по морю, приглашают на зимний дайвинг в Крым «Матёрые Бобры»

Бобры скромны, но известны

Небольшое лирическое отступление на тему, с кем вам придется иметь дело. Опытные инструкторы – да, профессионалы – несомненно, ответственные мастера своего дела с супер-снарягой – даже не обсуждается… Но, помните, мы говорили, что дайвинг – не увлечение, а жизнь. Подтверждаем – круглый год и… на Новый год тоже. «Матёрые бобры» известны, в том числе, и организацией встреч Нового года под водой. С ёлкой, хороводом, шампанским, подарками, ну и аквалангами-масками-ластамси, куда же без этого, ёлка-то – подводная.

Всех, кто соскучился по морю, приглашают на зимний дайвинг в Крым «Матёрые Бобры» Всех, кто соскучился по морю, приглашают на зимний дайвинг в Крым «Матёрые Бобры»

Итак, даже если у вас за плечами ни одного погружения, но по морю соскучились; если зима не пугает, а познакомиться с подводным миром так и тянет, дорога – в Крым. Все контакты – на сайте mater-bober.ru. Незабываемые ощущения гарантированы, а уж фото и видео напомнят в любое время года: «о, а это Черное море зимой… и нет, страшно не было нисколечко».

Всех, кто соскучился по морю, приглашают на зимний дайвинг в Крым «Матёрые Бобры»

Фото: Группа ВКонтакте, Дайвинг Севастополь (Крым)-МАТЕРЫЕ БОБРЫ

Всех, кто соскучился по морю, приглашают на зимний дайвинг в Крым «Матёрые Бобры»

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