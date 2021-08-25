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«Верево Сити»
Всем крымчанам, пострадавшим от блокад, устроенных Украиной, помогут подать иски в ЕСПЧ
Иллюстрация: pxhere.com

Всем крымчанам, пострадавшим от блокад, устроенных Украиной, помогут подать иски в ЕСПЧ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:35 25.08.2021

Крым завалит Европейский суд по правам человека исковыми заявлениями.

Типовая форма будет разработана для подачи исков в Европейский суд по правам человека, которая упростит эту процедуру для пострадавших от инициированных Украиной блокад Крыма жителей полуострова и предприятий. Об этом сообщил ТАСС в среду глава комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры России рассказали, что Россия ранее подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу. Она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Жалоба касается нарушений по десяти статьям Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней. Она, в том числе, касается и нарушения прав крымчан блокированием Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей полуострова.

Мы со своей стороны подготовим ряд типовых форм, чтобы любой человек, любое предприятие, пострадавшие от устроенной Украиной блокады, могли также обратиться в ЕСПЧ за защитой своих прав. Мы проведем методическую работу, окажем помощь пострадавшим, — сказал Трофимов.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Экоцид», как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица — те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.

Установление ущерба, который был причинен Республике Крым в результате водной блокады, и подача соответствующего судебного иска в российский суд станет следующим шагом. Этим мы на данный момент занимаемся. Это конкретная материальная ответственность конкретных предприятий, учреждений, организаций, которые выступили фактически исполнителями этой блокады — а за причиненный ущерб нужно выплачивать компенсации, это стандартные хозяйственные отношения, — добавил крымский депутат.

Ранее в Госсовете Крыма сообщили, что только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей, но итоговая сумма может быть в разы больше — работа по подсчету продолжается.

Всем крымчанам, пострадавшим от блокад, устроенных Украиной, помогут подать иски в ЕСПЧ

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