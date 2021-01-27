Всероссийская перепись населения: как общаться с переписчиком?

С 1 по 30 апреля к вам домой может наведаться переписчик. Но на какие вопросы можно отвечать? Как убедиться в том, что ваши данные записывает в планшет настоящий переписчик, а не мошенник?

Прежде всего, переписчик, кроме экипировки с эмблемой предстоящей переписи, должен обязательно иметь при себе удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, которое обязан показать по первому требованию респондента. Когда переписчик заносит в планшет ваши сведения, вы можете проследить за их правильностью — до того, как анкета будет сохранена, в ней еще можно исправить информацию. Вас не могут принудить отвечать на все вопросы переписного листа без исключения, не могут спрашивать о размере дохода, и также не могут заносить ложные данные. Кроме того, ответы не требуют документального подтверждения, вы представляете информацию сами, и она записывается с ваших слов, — отмечают специалисты.

Участие в переписи — решение добровольное, поэтому в случае вашего отказа переписчик может лишь рассказать о важности переписи и альтернативных способах ее прохождения. Эта информация может вам пригодиться, если позже вы все-таки передумаете.

Всероссийская перепись населения в Республике Крым пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Любой житель сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги», для чего понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись. Переписчики с электронными планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале, достаточно будет показать код подтверждения. Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

И напомним: в Ялте идёт набор переписчиков — здесь.