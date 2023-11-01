Всероссийский арт-фестиваль «Время России» пройдёт в Симферополе

2 и 3 ноября в Симферополе, в парке имени Ю. Гагарина состоится Всероссийский культурно-патриотический кузнечный арт-фестиваль «Время России».

Это уникальная возможность для любителей кузнечного дела и мастеров кузнечного искусства продемонстрировать свой талант и мастерство. Каждый желающий сможет насладиться атмосферой ковки, пообщаться с мастерами, посмотреть на демонстрацию их работы и приобрести уникальные изделия, — рассказали в администрации крымской столицы.

В эти дни в парке имени Ю. Гагарина будут проходить мастер-классы от лучших кузнецов страны, ярмарка продажи изделий кузнечного ремесла, эстафеты и конкурсы от организаторов Всероссийского культурно-патриотического кузнечного арт-фестиваля «Время России».