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Всё тот же холодный фронт - погода в Крыму в воскресенье
фото: wyncel (pixabay.com)

Всё тот же холодный фронт — погода в Крыму в воскресенье

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:28 30.01.2021

В воскресенье ночью полуостров будет находиться в зоне холодного фронта.

Ночью пройдут дожди, в горах мокрый снег, снег, осадки местами сильные; днем дожди пройдут местами. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, в горах 0…-3; днем +6…+11°, в горах +2…+5°. В начале рабочей недели осадки прекратятся, дневная температура воздуха повысится на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Всё тот же холодный фронт - погода в Крыму в воскресенье

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