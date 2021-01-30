Всё тот же холодный фронт — погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье ночью полуостров будет находиться в зоне холодного фронта.

Ночью пройдут дожди, в горах мокрый снег, снег, осадки местами сильные; днем дожди пройдут местами. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, в горах 0…-3; днем +6…+11°, в горах +2…+5°. В начале рабочей недели осадки прекратятся, дневная температура воздуха повысится на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.