Всю ночь коммунальщики и дорожники расчищали Севастополь от снега

За ночь дорожные и коммунальные службы Севастополя израсходовали более 700 тонн пескосоляных смесей, к расчистке снега привлекли около тысячи человек. Расчистка снега на дворовых территориях и общественных пространствах началась в 4 утра. В работе коммунальных служб на данный момент задействован 891 человек и 22 единицы техники. Как отметил Николай Жигулин, сотрудниками использовано порядка 200 тонн пескосоляной смеси.

Основной упор делался на самые проходимые места: больницы, школы, детские сады, остановочные пункты. Дворники выходили в самое ранее утро, техника, которая у нас есть, сейчас вся находится на линии. Также технику предоставил Черноморский Флот – машины помогали организовывать дорожное движение и очищать межквартальные и дворовые проезды, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

В части технологических нарушений в Севастополе зарегистрировано одно отключение по сетям 102 ПЭС – на Фиоленте. На объекте работает бригада, в ближайшее время напряжение будет подано.

Также у нас отключалась котельная на Горпищенко. Всю ночь на месте работала УК Нахимовского района – сейчас отопление в дома подано. В целом ситуация в городе стабильная. На сегодня у нас есть понимание, что нам нужно и в каких дополнительных силах и средствах мы нуждаемся, — отмечает Николай Жигулин.

По словам директора департамента транспорта Павла Иено, на дорогах города ночью было задействовано 32 единицы техники и 15 рабочих. Также вчера в ходе оперштаба было принято решение увеличить технику подрядчика до 16 единиц – машины работали по улице Горпищенко, Хрусталева, а также на Камышовом, Фиолентовском и Монастырском шоссе. Дополнительно четыре грейдера направили в отдаленные районы. Сотрудники работают круглосуточно – расчистка и посыпка дорог ночью не прекращалась.

Ситуация в ночную смену была достаточно сложная, до двух часов ночи шел обильный снег. Пиковую нагрузку ночью мы прошли. Посыпаны и очищены основные автомагистрали, использовано 510 тонн противогололедного материала. На утро мы увеличили количество техники до 40 единиц, также сейчас работает 50 дорожных сотрудников, — говорит Павел Иено.

В ночное время было затруднено движение грузового транспорта в районе Верхнесадовского муниципалитета. В течение двух часов на место была направлена дополнительная техника: грузовой эвакуатор и две машины комбинированно-дорожной техники, которые обеспечили беспрепятственный проезд.

С утра мы обеспечили плавный запуск троллейбусов, чтобы дать дорожной технике максимально обработать улично-дорожную сеть. Есть небольшие остановки в работе частных перевозчиков — это связано с отдаленными и пригородными районами. Мы в диспетчерской принимаем оперативную информацию, техника перераспределяется в ручном режиме. В течение двух часов обеспечим стопроцентную работу общественного транспорта, — отметил Павел Иено.

Всего на данный момент на линии находится около 155 троллейбусов и 130 автобусов. Катерное и паромное сообщение работает в штатном режиме. Сбоев в работе автовокзала также нет.

Напомним, по распоряжению губернатора в Севастополе продолжает работу оперативный штаб на базе Севавтодора. При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах жители города могут обращаться по телефонам: +7 (8692) 45-56-72; +7 978 998 59 83.

Единая аварийно-диспетчерская служба Севастополя: 1563 (со стационарного телефона), +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).