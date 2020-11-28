Вслед за «Авито»: в Севастополе появилась новая доска объявлений

Летом 2020 года город присоединился к числу пользователей, которые могут без каких-либо проблем и препятствий продавать друг другу самые разные товары и предлагать самые разные услуги. Речь идет о сети объявлений «EDC.SALE» в Севастополе. Горожане по достоинству оценили все преимущества проекта и выделили основные из них:

Полное отсутствие спама и мусорных объявлений. Модераторы внимательно следят, чтобы в открытый доступ попадали только качественные предложения;

Полное отсутствие спама и мусорных объявлений. Модераторы внимательно следят, чтобы в открытый доступ попадали только качественные предложения; Размещение асболютно бесплатное, даже в категориях «Авто», «Недвижимость» и «Услуги»;

Размещение асболютно бесплатное, даже в категориях «Авто», «Недвижимость» и «Услуги»; Форма добавления объявлений имеет обширное количество свойств и характиристик, это позволяет заполнить всю информацию быстро и корректно;

Форма добавления объявлений имеет обширное количество свойств и характиристик, это позволяет заполнить всю информацию быстро и корректно; Большая вовлеченность жителей города в проект;

Большая вовлеченность жителей города в проект; Моментальное оповещение о новом сообщении и удобный чат. Мечта интроверта!;

Моментальное оповещение о новом сообщении и удобный чат. Мечта интроверта!; Отзывчивая техподдержка. Всегда решит любой вопрос практически моментально.

Это на самом деле новое слово в сфере онлайн-торговли, но главное то, что получить желаемый эффект может не только профессиональный продавец, но и обычный пользователь интернета. Изначально портал ориентируется на обычных севастопольцев, которые испытывают простую и понятную потребность. Это — единоразовая продажа или покупка. В этом случае проблем уж точно никаких не возникнет.

Если же у пользователя возникнет необходимость опубликовать еще одно объявление, он сможет это сделать, но спустя 24 часа после публикации первого. Данный подход зарекомендовал себя как лучшее средство борьбы со спамом и мошенничеством. Нечистые на руку пользователи теперь предпочитают другие доски, которые лояльны к тем, кто готов покупать пакеты объявлений, назойливо рекламировать и вводить в заблуждение достопочтенных пользователей.

С «EDC.SALE» это все не проходит: нет — мошенничеству, нет — спаму, да — честным пользователям!

Что нужно знать, прежде чем размещать объявление на «EDC.SALE»?

Модераторы очень не любят спамные и кликбейтные заголовки, пожалуйста, избегайте их. Не указывайте состояние предмета, его цену, а также город, для всех этих параметров есть специально отведенные поля. Пример хорошего заголовка — «Телефон ASUS ZenFone 6», пример плохого заголовка — «асус зенфон в хорошем состоянии». Не стоит также использовать слова триггеры, вроде «продам», «недорого» и т. д. Написание капсом или излишние знаки пунктуации (!!!) тоже ведут за собой блокировку.

Лучше один раз увидеть, чем семь раз прочитать. Сфотографируйте товар с разных позиций, это лучшее что можно сделать для потенциального покупателя. Позаботьтесь об освещении и стабилизации, чтобы фотография получилась четкой и в достойном качестве. Не останавливайтесь на одной, сделайте сразу несколько! Система позволяет прикрепить до 10 фотографий в FullHD. Стоит обратить внимание, что при попытке размещения фотографий из интернета, блокировка также не заставляет себя долго ждать.

Проверьте номер телефона и другие контактные данные, чтобы обращения не уходили «в молоко». Вы можете не ответить один раз, два или даже три! Но на четвертую жалобу ваше объявление и профиль заблокируют. Цените не только свое время, но и чужое.

На самом деле ничего сложно нет, будьте внимательны и, главное, не ленитесь!

Посмотреть уже размещенные предложения можно по ссылке: https://edc.sale/ru/sevastopol/