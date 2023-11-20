Всё равно же отдавать… С жителя Севастополя взыскали долг по алиментам на сумму 877 тысяч рублей

Житель Севастополя в течение длительного времени не платил алименты на содержание своей супруги и несовершеннолетней дочери. Накопил в итоге перед ними долг на общую сумму 877 тыс. рублей.

Желая добиться для себя и своего ребенка положенных по закону выплат, гражданка Г. подала на гражданина Г. в суд и согласно вынесенного судебного решения последнему было предписано выплатить долг взыскательнице в полном объеме. Однако, должник решил полностью отстраниться от своей бывшей семьи и не выполнять решение суда. В результате чего, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Гагаринскому району г. Севастополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении гражданин Г. исполнительное производство. Но даже тогда никаких действий по погашению задолженности по алиментам гражданином Г. предпринято не было. С целью побудить должника к выполнению обязательств перед его ребенком и бывшей супругой судебный пристав-исполнитель применил к должнику меры принудительного исполнения, а именно: арестовал его банковские счета, наложил запрет на регистрационные действия с квартирой, временно ограничил гражданина Г. в праве выезда за пределы России, а также предупредил о привлечении к административной и уголовной ответственности. Предупреждениям должник не внял и уже скоро судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Гагаринскому району г. Севастополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю привлек гражданина Г. к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Согласно вынесенного судебного решения должнику было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ, — озвучили детали дела в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю.

Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, житель Севастополя все же изыскал необходимую сумму — внезапно вступил в наследство, и в кратчайшие сроки оплатил задолженность в полном объеме, переведя денежные средства на депозитный счет отделения судебных приставов. Вместе с тем, от обязательных работ гражданин Г. не освобождается и будет их отбывать в качестве рабочего на одном из коммунальных предприятий города.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю