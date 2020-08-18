«Вторая волна» коронавируса обойдет Крым стороной? Мнение

Глава Крыма Сергей Аксёнов ризвал не реагировать на слухи о «второй волне» коронавируса на полуострове и введении в связи с этим новых ограничительных мер.

Прошу на слухи не реагировать, что вторая волна, что начнется с сентября закрытие школ, бизнеса. Вся достоверная и актуальная информация будет доведена до крымчан через официальные ресурсы, в том числе на моих официальных страницах в социальных сетях. Не будет никаких закрытий. Все меры предпринимаются таким образом, чтобы не допустить ни закрытия предприятий, ни ограничений с точки зрения обучения, то есть школ, учреждений среднего профессионального образования и высшего. При этом меры предосторожности в этой части никто не отменял, но двигаемся мы в режиме нормальной жизни, никаких изменений на этот счет не будет, — заявил Глава Крыма.

По его словам, обучение с 1 сентября во всех учебных заведениях Ремпублики будет проходить в очном формате.

Регулярно поступают обращения по поводу дистанционного обучения. Официально заявляю, что никаких планов по введению дистанционного обучения на данный момент нет. Решение о вводе дистанционного обучения может быть принято в случае соответствующих распоряжений федерального центра. Формат проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, на данный момент отрабатывается министерством образования, науки и молодежи Крыма совместно с Роспотребнадзором, — сообщил Глава РК.

На данный момент в Крыму зарегистрировано 1 820 случаев новой коронавирусной инфекции. Лечение в медицинских учреждениях Республики проходят 527 человек, выписано с выздоровлением — 1245. Умерло от «ковида» (официальные данные) – 23 человека (за последние сутки – два человека). Максимальный суточный прирост инфицированных COVID-19 был зафиксирован в Крыму 14 августа — 51 новый случай заболевания.