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Вторая группа мусульман из Крыма отправилась в Хадж
фото: пресс-служба ДУМК

Вторая группа мусульман из Крыма отправилась в Хадж

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:43 20.05.2025

18 мая вторая группа крымских мусульман отправилась в Мекку для совершения хаджа.

Паломников в путь проводили представители Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь. От имени Муфтия мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаева напутственные слова верующим выразил заместитель Муфтия Крыма, руководитель хадж-оператора «АВН-ТУР» Артур Решитов. Будущие паломники провели совместное дуа о благополучной поездке и возвращении на Родину. Почтили молитвами жертв депортации 18 мая 1944 года, и всех тех, кто не дожил до момента возвращения на Родину. Паломники на поезде выехали в Москву, оттуда уже на самолете отправятся в Священную Мекку Королевство Саудовская Аравия, — сообщили в пресс-службе ДУМК. 

Напомним, что первая группа паломников отправилась в Хадж 15 мая 2025 года.

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источник: пресс-служба ДУМК

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