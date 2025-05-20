Вторая группа мусульман из Крыма отправилась в Хадж

Паломников в путь проводили представители Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь. От имени Муфтия мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаева напутственные слова верующим выразил заместитель Муфтия Крыма, руководитель хадж-оператора «АВН-ТУР» Артур Решитов. Будущие паломники провели совместное дуа о благополучной поездке и возвращении на Родину. Почтили молитвами жертв депортации 18 мая 1944 года, и всех тех, кто не дожил до момента возвращения на Родину. Паломники на поезде выехали в Москву, оттуда уже на самолете отправятся в Священную Мекку Королевство Саудовская Аравия, — сообщили в пресс-службе ДУМК.
Напомним, что первая группа паломников отправилась в Хадж 15 мая 2025 года.
источник: пресс-служба ДУМК
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