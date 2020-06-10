Второй день подряд в Севастополе не могут выявить коронавирус. И это просто замечательно!

По состоянию на утро 10 июня в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала года в городе новой коронавирусной инфекцией заболели 177 человек. Выздоровели 150 человек, 3 человека умерло. На лечении, по-прежнему, 24 пациента.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 100 человек, в городской больнице № 9 –93. Под наблюдением по месту жительства – 960 человек. За 9 июня тестирование на пунктах пропуска прошло 315 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.