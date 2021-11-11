Вы не знаете, как выбрать велосипед?

Велосипедная езда позволит Вам не только интересно проводить свое время при бережном отношении к природе одновременно. Она также может быть удобным способом, чтобы добираться на работу, участвовать в велопокатушках в городе, а также возможно в недалеком будущем заняться профессиональными поездками и участием в прогулочных и гоночных соревнованиях или походах.

Независимо от целей которые ставите перед собой, Вы должны определиться с типом велосипеда. Задача нашего материала дать знания, начинающим велосипедистам, помочь им сделать правильный выбор в сторону той или иной модели велосипеда. Выбрать велосипед можно в веломагазине Riot

Давайте ответим на эти несколько вопросов, которые помогут вам узнать, какой тип велосипеда лучше для вас: Почему я покупаю велосипед? Для чего он мне нужен? Насколько он подходит мне? Где я буду ездить? Какая местность будет, где я буду ездить? Буду ли я возить что-нибудь? Сколько я хочу потратить?

Виды велосипедов

Дорожный велосипед: простой руль и узкие шины, для гонок или универсальных поездок по городским улицам;

Горный велосипед: плоский руль с широким диапазоном передач, большими шинами и подвеской для грунтовой местности;

Гибрид/комфорт велосипед: обеспечивает вертикальное положение для более спокойной езды;

Лежачие велосипеды: есть лежачее положение и подходят для разнообразных стилей езды.

Первый вопрос, на который Вы должны ответить перед собой: где я буду кататься: на асфальте, пересеченной местности или везде. Многие велосипеды сделаны (заточены) для определенного направления, в то время как другие являются достаточно универсальными и допускают эксплуатацию в разных дорожных условиях.

Размер рамы велосипеда

Неважно, какой вид двухколесного друга вы выберите, сначала нужно убедиться, в правильности выбора по техническим характеристикам. Велосипеды продаются в различных типоразмерах (размер рамы), так что это хорошая отправная точка, для начала выбора. Чтобы найти свой «кадр», который наилучшим образом будет соответствовать вашему размеру длины ног, выполните нехитрое упражнение: необходимо закинуть ногу над велосипедом и оседлать его. Обычно требуется около 1 клиренса для дорожного велосипеда и около 2 или больше для горного велосипеда. Необходимо надеть обувь, чтобы получить точные показания. Обычно требуется около 1 клиренса для дорожного велосипеда и около 2 или больше для горного велосипеда. Необходимо надеть обувь, чтобы получить точные показания.

Удачи на дорогах!