Вячеслав Кантор о преступлениях ненависти: почему они вызывают резонанс

Изучению темы нетерпимости – прежде всего с точки зрения противостояния ей – международный общественный деятель Вячеслав Кантор посвятил не одно десятилетие, так что его с полным правом можно считаться экспертом в этом вопросе. Играет роль и то, что за плечами Вячеслава Кантора – длительная работа в качестве президента Европейского еврейского конгресса, через которую он в более чем полной форме исследовал реальную ситуацию с антисемитизмом как в Европе, так и в мире. А потому продолжает утверждать: нетерпимость сегодня представляет собой одну из главных опасностей для общества. И сами люди это чувствуют.

Нет прощения

Самым страшным порождением ненависти можно по праву назвать терроризм – как по количеству реальных человеческих жертв, так и по той атмосфере страха, паранойи и всё углубляющейся ответной нетерпимости, что он порождает. И хотя основными методами борьбы с террором и его преступлениями продолжает оставаться укрепление физической безопасности и ужесточение соответствующих законов и наказаний, Вячеслав Кантор уверен, что по-настоящему одержать победу как над терроризмом, так и – что ещё важнее – над его первопричиной в виде нетерпимости можно лишь в идеологическом поле.

Работа в этом направлении предстоит более чем масштабная, признаёт Вячеслав Кантор, однако важнейшим результатом должно стать неприятие самим обществом любых проявлений нетерпимости, ненависти и террора. С этой точки зрения эксперт, в частности, неизменно приветствует любые официальные осуждения актов нетерпимости и ненависти, поскольку заявления подобного рода – часть того, из чего в любом обществе складываются нормы и границы дозволенного.

Немаловажную роль в этом процессе играют и справедливые наказания для преступников, особенно совершивших немыслимое из ненавистнических побуждений. Так, в своё время Вячеслав Кантор приветствовал не только пожизненное заключение для террориста Мехди Неммуша, расстрелявшего посетителей Еврейского музея в Брюсселе в 2014 году, но и серьёзный срок для его подельника, который поставлял преступнику оружие. Решения суда такого рода, отмечал эксперт, служат важным сигналом для всех «сочувствующих» террору – сигнал о том, что, поддерживая террориста и являясь его пособником, человек становится также виновным и в тех смертях, что принесёт теракт.

Без защиты?

Нетерпимые преступления, особенно убийства, нередко вызывают волны общественного возмущения – и причины тому есть как очевидные и понятные, так и более глубокие, связанные с чувством безопасности обычных граждан. Например, убийство пожилой еврейки Сары Халими в Париже в 2018 году буквально вывело на улицы тысячи протестующих, требовавших расследования и наказания убийцы – соседа Халими, демонстрировавшего прежде свои антисемитские взгляды буквально при каждой встрече с будущей жертвой.

Вячеслав Кантор, поддержавший в то время общественное негодование, обозначил и его глубинные причины: убийство женщины в её собственном доме подорвали у людей уверенность в безопасности даже в собственном жилище, а также стали серьёзным ударом по авторитету властей и правоохранительных органов – ведь подобные убийства в глазах социума становятся свидетельством того, что пресловутую безопасность собственных граждан они обеспечить не в состоянии.

Одним лишь усилением мер безопасности не разрешить подобные страхи, уверен Вячеслав Кантор: нередко они, напротив, лишь усиливаются из-за постоянного ощущения себя заложником этих самых мер безопасности, ощущения, что опасность повсюду и осторожным необходимо быть всегда.

