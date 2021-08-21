Выбираем горный велосипед

Горный велосипед – это универсальное средство передвижения, которое используется сегодня не только для езды по пересечённой местности, но и для перемещения в условиях города или на длинных дистанциях. Многие решения, которые были привнесены в концепцию «чистокровного» маунтин-байка, сделали его любимцем широких масс и одной из самых распространённых линеек у большинства производителей. Сегодня горный велосипед в Москве и других городах России – это и средство передвижения, и способ держать себя в форме, и возможность найти друзей и единомышленников. Специалисты интернет-магазина «СпортАрм» дают рекомендации по выбору горного байка.

Амортизация байка

Нет ничего более захватывающего, чем езда не велосипеде, ведь она так разнообразна. Помимо привычного перемещения из пункта А в пункт Б по прямой дороге существует множество вариаций – от прыжков по искусственным препятствиям до скоростного спуска с горы.

Соответственно стилю, который будет преобладать в вашей жизни на колёсах, и нужно выбирать подвеску велосипеда:

Хардтейл – признанная горная классика. Передняя вилка с амортизатором, жёсткий задний треугольник. При наезде на препятствия главный удар принимает на себя именно переднее колесо, он же передаётся на руки. Передняя вилка позволяет сгладить удар и комфортнее чувствовать себя в седле. Хардтейл близок по сущности к «золотой середине»: он одинаково хорош для довольно насыщенного кросс-кантри, и при этом пригодится в городе чтобы «прыгать» на бордюры и съезжать с них без притормаживаний. Двухподвес – must have для скоростного прохождения сильно пересечённой местности. При этом ход амортизаторов напрямую зависит от сложности и скорости: максимальный для даунхилла, средний для фрирайда или трейла. Применение двухподвеса на ровной дороге неизбежно приводит к дополнительным расходам на компенсацию раскачивания амортизатора. Впрочем, в дорогих моделях и вилку, и задний «мост» можно заблокировать. Ригид. Сегодня в сфере горных велосипедов это редкость, а зря. Хороший ригид незаменим в тех случаях, когда наездник довольно опытен, но на «пересечёнку» ему удаётся выбраться нечасто. Получается «убийство двух зайцев» одним ударом: лучший накат и облегчённое педалирование в городе и реализация мастерства за счёт смягчения одними шинами и мускулами на сложных участках.

О колёсах велосипеда

Сегодняшний горный байк – это своего рода конструктор. Комбинация тех или иных решений позволяет получить на выходе продукт с более широким, чем у классического горного велосипеда, предназначением.

Так, одной из характерных тенденций стало увеличение диаметра колёс. Для классического маунтин-байка, он составляет 26 дюймов. Горный велосипед 29 дюймов – это своеобразное «скрещивание» внедорожной рамы и амортизации с шоссейной скоростью и накатом.