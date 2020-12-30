Выбираем японский спиннинг для зимней рыбалки – будем «будить» рыбу

Наперекор скептикам сразу скажем: спиннинги прекрасно подходят для зимней рыбалки с берега. Ну не повсеместные у нас морозы и льдины с «застывшими» на них любителями подледного лова в отвес. Есть немало водоемов, позволяющих удить с берега. Зимний спиннинг, если угодно, занятие для рисковых рыбаков. Тех, что не боятся простуд и ветров, кто азартен и готов размяться на морозце. Главное, правильно подобрать одежду и снаряжение. Поможет в этом интернет-магазин для рыбаков «Японские снасти». Огромный выбор и разумные цены обеспечат правильный выбор и отличный улов даже зимой.

Какую рыбу рассчитываем поймать? Зимняя рыбалка с берега – на леща, ерша, окуня, судака, налима, реже — голавля и щуку. На что будем ловить? Почти все вышеперечисленные рыбы – хищники, поэтому либо на живца, либо на мормышку или червя. Важно помнить, что зимой на дне корма почти нет, поэту рыба не привередничает (если не спит).

Условия? Опытные рыбаки учитывают все «внешние обстоятельства», например, есть убеждение, что хороший клев бывает на первую четверть Луны. Оттепель и легкий морозец – подходят отлично. Все, что ниже 10 градусов мороза – уже не для зимнего спиннинга. А еще нужно знать места: тихие заводи, незамерзающие заливы, излучины близ плотин и стоков теплых вод. Поистине «богатые» места над «ямами», где много «дремлющей» мирной рыбы, там, где нет течений, коряжники, края омутов, где обычно прячется щука.

Какой спиннинг использовать? Если коротко – легкий (чтобы руки не уставали), прочный и с большими пропускными кольцами (дабы избежать наледи). Совет: перед рыбалкой следует перемазать катушку, плетеный шнур незамерзающей смазкой. Впрочем, если плетенка новая, она не заледенеет, а вот «бывалый» потертый летний шнур может подвести. Идеальное решение – новый 8-ми жильный шнур, специально подобранный для зимней рыбалки. При этом, наматывать шнур на катушку не стоит «под бортик». Так или иначе, леска увеличится в объеме, а катушка начнет «кидать борозды». Даже на легком морозе возиться с этим – небольшое удовольствие. Обработка силиконом и колец, и шнура, и катушки – гарантия от подобных неприятностей. Предпочтение отдаем катушке закрытого типа, с длинной удобной ручкой, длинному «дальнобойному» удилищу не менее 2 м (в очередной раз убеждаемся в полезности компактных и прочных свойств спиннинга).

Зимой никак не обойтись без приманок. Их немало: блесны, джиги, мормышки. Нужно привлечь внимание сонной рыбы. Подойдут различные искусственнее «колебалки», вертушки, джиговые приманки. Совет «бывалых» — воблеры. С ними можно работать на различной глубине, при движении в воде такая приманка как бы играет, уходя к поверхности и привлекая рыбу. Просто забросить удилище и терпеливо ждать – мало. Зимой нужно «разбудить» рыбу. Протяжка воблера по воде с небольшими паузами, игра «вверх – вниз», касание дна и снова к поверхности, несколько рывков и пауза. Такая тактика называется «зимним твичингом». Спиннинг без таких премудростей – трата времени и сил на морозе.

Профессионалы при зимней ловле щуки и окуня еще используют т.н. отводной поводок. Смысл такого монтажа снасти – в увеличении масса груза и значительном разделении грузила и приманки. Это позволяет увеличить дальность заброса и помогает проводить приманкой почти по дну. Даже самая пугливая рыба не выдержит и заинтересуется джигой-воблером. Но не забудьте, удилище должно быть мощным. Поэтому последний совет на сегодня: купить японский спиннинг по честной цене можно в интернет-магазине для рыбаков «Японские снасти». Для удобства выбора обязательно используйте фильтры. Теперь-то вы знаете, какие параметры и особенности важны для зимнего спиннинга.

фото: Рыболовный интернет-магазин «Японские снасти»