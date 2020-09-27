Выбираем качественную металлочерепицу в режиме онлайн. Как не ошибиться

Один из самых распространенных и недорогих кровельных материалов – металлочерепица. К ее достоинствам относят: прочность, гибкость, эстетичность, экологичность, легкость и удобство монтажа. Купить металлочерепицу можно как в режиме онлайн, так и в сети строительных магазинов, но предварительную информацию стоит получить на сайте Арсенал-Центр.
Как минимум, здесь можно изучить прайс-лист и технические характеристики, особенности различных видов продукции. Как максимум, получить бесплатную онлайн-консультацию и сделать предварительные расчеты и заказ.
На что нужно обязательно обращать внимание при выборе металлочерепицы:
- качество стали,
- толщину листа,
- наличие (и толщину) покрытия (например, цинкового или полимерного),
- высоту штамповки и волны, тип профиля,
- размеры, форму, уклон крыши.
Специалисты подскажут: смотрите на маркировку. Один из распространенных и популярных видов металлочерепицы – «Арсенал». На сайте доступны как описание, так и подробные технические характеристики. Это важно, потому что именно такая металлочерепица (если не допускать повреждений при монтаже) прослужит заявленные 50 лет гарантийно, обеспечит прочность и надежность «крыши дома своего». По сути, это «классика», визуально похожая на дорогую керамическую черепицу, как по форме, так и цвету.
А вот металлочерепица «Барселона» и «Марсель» — пример модульных, комплексных решений. Они позволяют работать со «сложными» крышами, где много углов, изгибов. Главное отличие – это не большие листы, которые можно сгибать, а небольшие модули с удобными креплениями. Такой монтаж займет больше времени, но обеспечит исключительно качественный результат. Многослойность (по принципу «пирога») модулей обеспечат не только защиту от влаги, но и от перепадов температур.
Чуть ли не основной лайфхак на сегодня – приобретайте качественную металлочерепицу по ценам производителя, не переплачивайте перекупщикам за сомнительный кровельный материал. Поэтому на сайте arsenal-center.com.ua есть полный перечень торговых центров и строительных материалов (с картографией) по городам.
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