Выбираем качественную металлочерепицу в режиме онлайн. Как не ошибиться

Один из самых распространенных и недорогих кровельных материалов – металлочерепица. К ее достоинствам относят: прочность, гибкость, эстетичность, экологичность, легкость и удобство монтажа. Купить металлочерепицу можно как в режиме онлайн, так и в сети строительных магазинов, но предварительную информацию стоит получить на сайте Арсенал-Центр.

Как минимум, здесь можно изучить прайс-лист и технические характеристики, особенности различных видов продукции. Как максимум, получить бесплатную онлайн-консультацию и сделать предварительные расчеты и заказ.

На что нужно обязательно обращать внимание при выборе металлочерепицы:

качество стали,

толщину листа,

наличие (и толщину) покрытия (например, цинкового или полимерного),

высоту штамповки и волны, тип профиля,

размеры, форму, уклон крыши.

Специалисты подскажут: смотрите на маркировку. Один из распространенных и популярных видов металлочерепицы – «Арсенал». На сайте доступны как описание, так и подробные технические характеристики. Это важно, потому что именно такая металлочерепица (если не допускать повреждений при монтаже) прослужит заявленные 50 лет гарантийно, обеспечит прочность и надежность «крыши дома своего». По сути, это «классика», визуально похожая на дорогую керамическую черепицу, как по форме, так и цвету.

А вот металлочерепица «Барселона» и «Марсель» — пример модульных, комплексных решений. Они позволяют работать со «сложными» крышами, где много углов, изгибов. Главное отличие – это не большие листы, которые можно сгибать, а небольшие модули с удобными креплениями. Такой монтаж займет больше времени, но обеспечит исключительно качественный результат. Многослойность (по принципу «пирога») модулей обеспечат не только защиту от влаги, но и от перепадов температур.