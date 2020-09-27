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Выбираем качественную металлочерепицу в режиме онлайн. Как не ошибиться
иллюстрация: http://stavajto.sk

Выбираем качественную металлочерепицу в режиме онлайн. Как не ошибиться

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 13:42 27.09.2020

Один из самых распространенных и недорогих кровельных материалов – металлочерепица. К ее достоинствам относят: прочность, гибкость, эстетичность, экологичность, легкость и удобство монтажа.  Купить металлочерепицу можно как в режиме онлайн, так и в сети строительных магазинов, но предварительную информацию стоит получить на сайте Арсенал-Центр.

Как минимум, здесь можно изучить прайс-лист и технические характеристики, особенности различных видов продукции. Как максимум, получить бесплатную онлайн-консультацию и сделать предварительные расчеты и заказ.

На что нужно обязательно обращать внимание при выборе металлочерепицы:

  • качество стали,
  • толщину листа,
  • наличие (и толщину) покрытия (например, цинкового или полимерного),
  • высоту штамповки и волны, тип профиля,
  • размеры, форму, уклон крыши.

Специалисты подскажут: смотрите на маркировку. Один из распространенных и популярных видов металлочерепицы – «Арсенал». На сайте доступны как описание, так и подробные технические характеристики. Это важно, потому что именно такая металлочерепица (если не допускать повреждений при монтаже) прослужит заявленные 50 лет гарантийно, обеспечит прочность и надежность «крыши дома своего». По сути, это «классика», визуально похожая на дорогую керамическую черепицу, как по форме, так и цвету.

Выбираем качественную металлочерепицу в режиме онлайн. Как не ошибиться

А вот металлочерепица «Барселона» и «Марсель» — пример модульных, комплексных решений. Они позволяют работать со «сложными» крышами, где много углов, изгибов. Главное отличие – это не большие листы, которые можно сгибать, а небольшие модули с удобными креплениями. Такой монтаж займет больше времени, но обеспечит исключительно качественный результат. Многослойность (по принципу «пирога») модулей обеспечат не только защиту от влаги, но и от перепадов температур.

Выбираем качественную металлочерепицу в режиме онлайн. Как не ошибиться

Чуть ли не основной лайфхак на сегодня – приобретайте качественную металлочерепицу по ценам производителя, не переплачивайте перекупщикам за сомнительный кровельный материал. Поэтому на сайте arsenal-center.com.ua есть полный перечень торговых центров и строительных материалов (с картографией) по городам.

Остались вопросы? Не можете определиться с размерами и видом металлочерепицы? Закажите обратный звонок – менеджер Арсенал-Центра ответит на все вопросы и подскажет, как не прозевать настоящий обвал цен, принять участие в действующих акциях. Покупка металлочерепицы должна выгодной.

Выбираем качественную металлочерепицу в режиме онлайн. Как не ошибиться

Выбираем качественную металлочерепицу в режиме онлайн. Как не ошибиться

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