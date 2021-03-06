Выбираем моноблок. На что надо обращать внимание

Моноблок – это не ответ в споре, что предпочтительнее, ноутбук или персональный компьютер, это современная, мощная техника, отличающаяся компактностью и высокой производительностью. Выбор профессионалов и компьютерных «гурманов». Попробуем разобраться с прочими достоинствами и нюансами выбора моноблоков.
Большой выбор моноблоков – по ссылке https://www.apltech.kz/katalog/kompyutery/monobloki. Все верно, зачем переплачивать, если в Интернет-магазине AplTech и ассортимент техники богатый, и цены правильные. И это лишь первый нюанс, самое интересное впереди. Итак, чтобы не листать весь каталог товаров, стоит воспользоваться системой фильтров и сортировки: по цене, бренду, диагонали и разрешению экрана, технологии матрицы, сенсорам, техническим характеристикам процессора, памяти, видеокарты. Всего доступно почти 4 десятка (!) фильтров.
Как не запутаться? Важно четко понимать, для чего нужен именно моноблок, в котором, грубо говоря, вся «начинка» находится «за экраном». И «начинка» эта достаточно крутая. Поэтому моноблок может быть «игровым» или офисным, он прекрасно подойдет для «тяжелых» дизайнерских программ и монтажа видео. Экран 27 дюймов по достоинству оценят и профессионалы, и любители домашнего кино «на диванчике». Но и ноутбучные 15,6 дюймов точно не разочаруют. IPS-матрица обеспечит высокую цветопередачу. Классика процессоров от Intel и 6,8,10, а то и 14 ядер – значительно ускорят работу на моноблоке. «Разгонять» такую технику не надо, с производительностью у моноблоков все в порядке. Еще один довод «за» — оперативная память. Для вполне эффективной работы на ПК хватает и 32 Гб. В бюджетных моноблоках так и есть, но куда предпочтительнее выглядят 54 Гб ОЗУ и… 128 Гб. Также обращаем внимание на объемы жесткого диска и SSD. Не менее важны видеокарта (до 16 Гб), и столь популярные ныне акустические системы, возможности Wi-Fi и набор интерфейсов (от встроенного картридера до USB).
Отсюда основные достоинства моноблоков:
- компактность,
- отличное качество изображения,
- высокая производительность,
- точная цветопередача,
- возможность мультиподключений,
- полное отсутствие раздражающих, вечно путающихся проводов,
- варианты работы на сенсоре или беспроводной клавиатуре,
- качественный стереозвук.
Относительные недостатки моноблоков: недостаточная мобильность, это вам не ноутбук, так просто с собой в дорогу не возьмешь и нулевая автономность (в отличие от того же ноута в моноблоке нет батареи).
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