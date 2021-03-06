Выбираем моноблок. На что надо обращать внимание

Моноблок – это не ответ в споре, что предпочтительнее, ноутбук или персональный компьютер, это современная, мощная техника, отличающаяся компактностью и высокой производительностью. Выбор профессионалов и компьютерных «гурманов». Попробуем разобраться с прочими достоинствами и нюансами выбора моноблоков.

Большой выбор моноблоков – по ссылке https://www.apltech.kz/katalog/kompyutery/monobloki. Все верно, зачем переплачивать, если в Интернет-магазине AplTech и ассортимент техники богатый, и цены правильные. И это лишь первый нюанс, самое интересное впереди. Итак, чтобы не листать весь каталог товаров, стоит воспользоваться системой фильтров и сортировки: по цене, бренду, диагонали и разрешению экрана, технологии матрицы, сенсорам, техническим характеристикам процессора, памяти, видеокарты. Всего доступно почти 4 десятка (!) фильтров.

Как не запутаться? Важно четко понимать, для чего нужен именно моноблок, в котором, грубо говоря, вся «начинка» находится «за экраном». И «начинка» эта достаточно крутая. Поэтому моноблок может быть «игровым» или офисным, он прекрасно подойдет для «тяжелых» дизайнерских программ и монтажа видео. Экран 27 дюймов по достоинству оценят и профессионалы, и любители домашнего кино «на диванчике». Но и ноутбучные 15,6 дюймов точно не разочаруют. IPS-матрица обеспечит высокую цветопередачу. Классика процессоров от Intel и 6,8,10, а то и 14 ядер – значительно ускорят работу на моноблоке. «Разгонять» такую технику не надо, с производительностью у моноблоков все в порядке. Еще один довод «за» — оперативная память. Для вполне эффективной работы на ПК хватает и 32 Гб. В бюджетных моноблоках так и есть, но куда предпочтительнее выглядят 54 Гб ОЗУ и… 128 Гб. Также обращаем внимание на объемы жесткого диска и SSD. Не менее важны видеокарта (до 16 Гб), и столь популярные ныне акустические системы, возможности Wi-Fi и набор интерфейсов (от встроенного картридера до USB).

Отсюда основные достоинства моноблоков:

компактность,

отличное качество изображения,

высокая производительность,

точная цветопередача,

возможность мультиподключений,

полное отсутствие раздражающих, вечно путающихся проводов,

варианты работы на сенсоре или беспроводной клавиатуре,

качественный стереозвук.

Относительные недостатки моноблоков: недостаточная мобильность, это вам не ноутбук, так просто с собой в дорогу не возьмешь и нулевая автономность (в отличие от того же ноута в моноблоке нет батареи).

apltech.kz В любом случае по ссылкевыбирать моноблок по душе вам самим. На свой вкус и цвет (между прочим, они идут в 6 цветах), на индивидуально отобранные параметры. Не забыли? Все зависит от назначения. Для офиса и 2 ядра сгодятся, а вот для профессиональной графики и видео – и 10 маловато. Затрудняетесь с выбором? Заполните элементарную форм обратной связи – вам поможет менеджер Интернет-магазина электроники, цифровой и бытовой техники AplTech.