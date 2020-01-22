Выбираем размер надувного матраса

Мы уже не удивляемся тому, что надувные изделия стали заменять традиционную мебель. Благодаря своим компактным размерам и быстрой установке надувные матрасы заняли особую нишу не только в квартирах и домах, но и в походных рюкзаках путешественников.

И это неудивительно, потому что маленький размер и небольшой вес привлекают внимание покупателей. В этой статье мы расскажем подробнее как выбрать матрас Интекс, чтобы он подошел именно вашему образу жизни.

На что обращать внимание?

Чтобы изделие приносило лишь комфорт и здоровый сон, следует тщательно подготовиться перед покупкой. Обращайте внимание на такие пункты:

Материал. Надувные матрасы создают из крепкого поливинилхлорида, а поверхность их винила или текстиля. Если покрытие виниловое, то его можно будет легко помыть, а если из флока, то постельное белье не будет сползать во время сна. Насос. Есть модели со встроенными насосами и с переносными. У каждого варианта есть как преимущества, так и недостатки. К примеру изделия со встроенным компрессором берут для сна в квартире. Потому что модель в этом случае тяжелая и будет надуваться только от электросети. В походы берут мебель с переносным насосом. Цена. Лучше всего покупать продукция среднего ценового сегмента. Более бюджетные модели не имеют внутри специальных перегородок, которые защищают матрас от деформации. А значит спать на таком изделии будет не слишком комфортно.

Какие бывают размеры?

Матрасы могут иметь самые разные размеры, которые по-разному эксплуатируются. Одни идеально подходят для походов, а другие для ежедневного сна.

Односпальные модели являются самыми покупаемыми на рынке. Часто их покупают, чтобы спать в палатке или для дополнительного спального места дома. Такие изделия достаточно дешевые и на них можно сэкономить.

Полуторные матрасы самые удобные для того, чтобы на нем с комфортом разместился один человек. Практичная модель с мягким покрытием и доступной ценой.

Высота двухместных изделий достигает до 60 см. Среди всех аналогов такой вариант самый востребованный, потому что прекрасно подходят для ежедневного сна.

Не менее популярны широкие надувные матрасы, которые подходят не только для сна, но и для отдыха возле реки. Они мягкие, стойкие к повреждениям и водонепроницаемые.

На рынке можно отыскать еще множество размеров. Однако вышеперечисленные являются самыми популярными и продаваемыми. На сайте «Плыви» вы сможете отыскать самые разные размеры по доступным ценам. Надувная мебель в этом интернет-магазине очень качественные и доступные для людей с разным заработком.

Ортопедические варианты

Стоит особое внимание обратить на матрасы с ортопедическим эффектом, которые используются для ежедневного сна и прекрасно сказываются на здоровье. Во время сна ваш вес будет равномерно распределяться по изделию. Благодаря этому он сохраняет свою первоначальную форму, а позвоночник не искривляется. После сна на такой модели вы будете чувствовать себя прекрасно.