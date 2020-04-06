Выбираем штатную автомагнитолу: как не ошибиться

Сколько же «гаражных историй» о том, как была куплена «фирменная» автомагнитола, но никак не хотела работать в машине. Да что там работать, «не становилась». И тут «умельцы» получали шанс раскрыть все свои таланты: перебиралась проводка, возникали «лишние» и дополнительные соединения, переставлялась «торпеда», выпиливались (! да-да) пазы для крепления магнитолы… Забудьте вы эту сомнительную романтику в духе Левши-мастера. Гарантированно «станет на место», подключится как надо и куда надо, будет работать и радовать владельца штатная автомагнитола. А чтобы не терять времени, проблема выбора решается просто: штатную автомагнитолу покупают в Интернет-магазине. С гарантией и по разумной цене.

Начнем с того, что запоминаем: автомагнитолы тут. Переходим по ссылке в Интернет-магазин ЦентрСПб. Выбор здесь огромный – на досуге листаем каталоги и находим много интересного и полезного.

Но сегодня наша цель – штатная автомагнитола. Первое, что мы видим – перечень марок авто, иллюстрированный логотипами. Представлен, практически, весь популярный ряд: от отечественных УАЗа и «Лады» до респектабельных «Лексуса» и «Порше». Здесь же есть раздел «универсальные автомагнитолы». Поиск существенно облегчается фильтрами – они в левой части меню, в том числе и критерием цены.

А дальше все просто. Например, мы подыскиваем штатную автомагнитолу на «Шкоду Октавию». Нажимаем на знакомую эмблему стрелы с тремя перьями. На открывшейся странице – прекрасный выбор магнитол. Обращаем внимание на фильтры, связанные с желаемой оперативной системой, поддержкой форматов, размера и разрешения экрана.

Можно поступить проще и сузить «линейку» цены. Штатный, «шкодовский» мультимедийный центр Phantom DVM-1877G IS – отличный вариант, к тому же вполне бюджетный. Все характеристики представлены здесь же, обратите внимание на дополнительные выходы для подключения датчиков парковки, измерения давления и температуры в колесах, а также видеокамеры заднего обзор. Об условиях покупки, возможных скидках, доставке и гарантии (она обязательно) можно оперативно узнать, воспользовавшись формой обратной связи.