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Выездной прием в Балаклаве – эффективная практика депутата и лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова

Выездной прием в Балаклаве – эффективная практика депутата, лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:08 04.09.2020

Депутат Совета Балаклавского МО, лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков провел выездной приём граждан на улице Крестовского.

Выездной прием в Балаклаве – эффективная практика депутата и лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова

Встреча состоялась во дворах домов 21-23 — это один из самых старых районов Балаклавы — тихий уголок, со своими сложившимися устоями и живущими там коренными балаклавцами. Хотелось бы сказать, уютный, но проблем у жителей хватает. До полного уюта ещё далеко, но надеемся, что все проблемы жителей решатся. Есть отработанный механизм взаимодействия с властью, многие вопросы, которые «хоронят» недобросовестные чиновники в тоннах переписки, лежат на поверхности, как и их решение, — отмечает пресс-служба «Добровольца».

Выездной прием в Балаклаве – эффективная практика депутата и лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова

Дмитрий Голиков надеется, что при поддержке муниципалитета и городского правительства все накопившиеся здесь проблемы удастся решить. На что жалуются люди? На состояние асфальтового покрытия во дворах, полное отсутствие внешнего освещения. Не радует глаз детская площадка «из фильма ужасов». Ее нужно менять, старую – точно — лучше убрать вообще, чем травмировать детей железом ещё прошлого века.

Выездной прием в Балаклаве – эффективная практика депутата и лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова

Доставляет хлопот местным жителям и «соседство» с питейным заведением. Оно в такой близости от двора, что «клиенты», уж извините, справляют нужду чуть ли не под двери жильцов, тревожат и не дают спать по ночам громкими криками и шумными «разборками». Типично?

Выездной прием в Балаклаве – эффективная практика депутата и лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова

Добавим «местный колорит». «Севтеплоэнерго» починило теплотрассу, но «мастера» хаотично забросали траншею бетонными блоками, фактически заблокировав вход в подъезд. Речка Балаклавка, протекающая вдоль всех домов, захламлена, замусорена, вся в зарослях…

Выездной прием в Балаклаве – эффективная практика депутата и лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова

Дмитрий Голиков уточняет: есть еще ряд частных жалоб и просьб. Оставить без внимания хотя бы одну – никак нельзя. По всем вопросам разбираться предметно.

Выездной прием в Балаклаве – эффективная практика депутата и лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова

Отметим, что на встрече с балаклавцами, вместе с депутатом Голиковым присутствовал известный общественник, советник президента Севастопольской Торгово-Промышленной Палаты по стратегическому развитию Валерий Васюнин. Он не остался в стороне от проблем, предложил конструктивные комплексные пути решения вопросов.

Выездной прием в Балаклаве – эффективная практика депутата и лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова

В итоге выездной прием завершился поздно вечером. Лидер «Добровольца» посетил дворы шести домов на улице Крестовского. Дмитрий Голиков уверен: такие встречи и откровенные, доверительные диалоги — важная составляющая эффективной депутатской работы.

Выездной прием в Балаклаве – эффективная практика депутата и лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Выездной прием в Балаклаве – эффективная практика депутата, лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова

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