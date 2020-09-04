Выездной прием в Балаклаве – эффективная практика депутата, лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова

Депутат Совета Балаклавского МО, лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков провел выездной приём граждан на улице Крестовского.

Встреча состоялась во дворах домов 21-23 — это один из самых старых районов Балаклавы — тихий уголок, со своими сложившимися устоями и живущими там коренными балаклавцами. Хотелось бы сказать, уютный, но проблем у жителей хватает. До полного уюта ещё далеко, но надеемся, что все проблемы жителей решатся. Есть отработанный механизм взаимодействия с властью, многие вопросы, которые «хоронят» недобросовестные чиновники в тоннах переписки, лежат на поверхности, как и их решение, — отмечает пресс-служба «Добровольца».

Дмитрий Голиков надеется, что при поддержке муниципалитета и городского правительства все накопившиеся здесь проблемы удастся решить. На что жалуются люди? На состояние асфальтового покрытия во дворах, полное отсутствие внешнего освещения. Не радует глаз детская площадка «из фильма ужасов». Ее нужно менять, старую – точно — лучше убрать вообще, чем травмировать детей железом ещё прошлого века.

Доставляет хлопот местным жителям и «соседство» с питейным заведением. Оно в такой близости от двора, что «клиенты», уж извините, справляют нужду чуть ли не под двери жильцов, тревожат и не дают спать по ночам громкими криками и шумными «разборками». Типично?

Добавим «местный колорит». «Севтеплоэнерго» починило теплотрассу, но «мастера» хаотично забросали траншею бетонными блоками, фактически заблокировав вход в подъезд. Речка Балаклавка, протекающая вдоль всех домов, захламлена, замусорена, вся в зарослях…

Дмитрий Голиков уточняет: есть еще ряд частных жалоб и просьб. Оставить без внимания хотя бы одну – никак нельзя. По всем вопросам разбираться предметно.

Отметим, что на встрече с балаклавцами, вместе с депутатом Голиковым присутствовал известный общественник, советник президента Севастопольской Торгово-Промышленной Палаты по стратегическому развитию Валерий Васюнин. Он не остался в стороне от проблем, предложил конструктивные комплексные пути решения вопросов.

В итоге выездной прием завершился поздно вечером. Лидер «Добровольца» посетил дворы шести домов на улице Крестовского. Дмитрий Голиков уверен: такие встречи и откровенные, доверительные диалоги — важная составляющая эффективной депутатской работы.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».