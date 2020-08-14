Выгода есть, выгоды нет... Рефинансирование ипотечного кредита: что нужно знать?

Буквально примета времени: россиян, пытающихся улучшить свои жилищные условия при помощи ипотечного кредита, становится всё больше. Что уж там… для большинства жителей России такой способ решения задачи — единственно возможный. Ведь при среднестатистических зарплатах — тем более в небольших городах — накопить даже на небольшую квартирку бюджетного класса, не ущемляя себя во многом, сложно. Процесс, по оценкам специалистов, может растянуться на добрых пару-десятков лет. Как результат, многие из тех, кто бьётся над поиском ответов на квартирный вопрос, возводят ипотеку в ранг «панацеи». Однако, не всё так просто. Ситуация на данный момент такова: процентов тридцать из тех, кто таки связался с ипотечным кредитом, испытывают те или проблемы с его возвратом. Тем более, в условиях коронавирусной пандемии. Более того, растёт число и тех, кто теряет ипотечное жильё, так и не справившись с погашением займа.

Что говорят по этому поводу эксперты? Отмечают, что в большинстве случаев трагедий можно было бы избежать, не затяни заёмщики решение проблемы до «точки невозврата». Способов выйти из ситуации с малыми потерями не много, но они есть. В частности, в последнее время активно пропагандируется такая банковская услуга как рефинансирование ипотечного кредита. В деталях и тонкостях о процессе (выгодах, процентных ставках, банках, в которых есть такое предложение для клиентов) речь идёт в этой статье. Мы же озвучим основные моменты, при которых рефинансирование ипотеки будет оправдано или, напротив, нецелесообразно.

Когда же к процедуре стоит прибегнуть? Отметим главное: фактически рефинансирование — это оформление нового ипотечного кредита (как правило, в другом банке) для преждевременного погашения уже существующего ипотечного займа. Именно поэтому специалисты безапелляционны: только в том случае, если этот шаг обеспечит снижение ставки не менее чем на 1-2%.

И сегодня это вполне возможно, ведь года три-четыре назад заёмщики оформляли кредиты под 11 и выше процентов годовых, а сейчас топовые финансовые учреждения, предлагающие ипотечное кредитование, в среднем фиксируют ставки на уровне 8,8%. Этот факт, к слову, и спровоцировал ажиотажный спрос на рефинансирование кредитов в последние год-два.

Впрочем, дело не только в ставке. Вкратце:

Рефинансировать кредит имеет смысл, если срок его погашения год и более.

Нецелесообразным рефинансирование может быть, если уже удалось выплатить более 50% займа.

Игра не будет «стоить свеч» и тогда, когда сумма займа небольшая.

«Замахиваясь» на процедуру рефинансирования, необходимо просчитать расходы на проведение сделки, определив, насколько лёгкими для кошелька они будут. А это — кредит-то по сути своей новый — и проведение оценки недвижимости, и страховой полис (как правило,около 1% от суммы кредита), и оплата ячейки или оформление аккредитива в банке, и перевод денежных средств из одного банка в другой, и затраты на регистрацию недвижимости. И — да: временные затраты также не стоит сбрасывать со счетов — пакет документов для получения кредита доведётся собирать заново. В полном объёме.

Задуматься о рефинансирование ипотеки стоит и в том случае, если речь идёт о преобразовании двух кредитов в один. Чаще всего такой шаг выгоду принесёт точно.

Ещё один вопрос, который в последнее время — в связи со снижением ставок по ипотеке — возможно ли повторное рефинансирование кредита? Да, возможно. Однако рассчитывать на это могут, подчёркивают в большинстве российских банков, только добросовестные плательщики. Правда, каких-либо преференций при этом ожидать не приходится.

И, наконец, статистика ДОМ.РФ и агентства Frank RG, подтверждающая востребованность рефинансирования ипотечных кредитов: за шесть месяцев 2020 года рефинансировано кредитов на сумму в четыре раза большую, чем за аналогичный период 2019-го (объем составил 246 миллиардов рублей). Доля же рефинансированной ипотеки в общей выдаче достигла 16%, тогда как годом ранее этот показатель фиксировали на уровне 5%.