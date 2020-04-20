Выходим на пик? В России число заболевших коронавирусом превысило 47 тысяч человек

В России за сутки выявлены 4 268 новых случаев заболевания коронавирусом (+10%) в 76 регионах, общее число заболевших достигло 47 121, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Согласно сообщению, у 45,3% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. В частности, в Москве выявлены 2 026 новых случаев, общее число диагнозов в столице выросло до 26 350.

В Крыму – ни одного нового случая проявления COVID-19, в Севастополе – два.

Из больниц выписаны 155 человек, общее число выздоровевших выросло до 3 446. За сутки умерли 44 человека. Таким образом, за весь период зафиксировано 405 летальных исходов.

Важно! Прирост заболеваемости коронавирусом по состоянию на понедельник замедлился в сравнении с показателями на утром воскресенья: накануне сообщалось о 6 060 новых пациентах, из них 3 570 приходились на Москву.

В борьбе с коронавирусом в России нужно сделать все, чтобы сгладить пик роста инфицированных, заявил Президент РФ Владимир Путин.

Как говорят специалисты, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений, — сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Президент заявил, что распространение коронавируса в России продолжается и ситуация сложная, хотя за счет профилактических мер удалось притормозить развитие инфекции в регионах. Он обратил внимание на то, что растет число заразившихся не только в Москве, которая первая столкнулась с угрозой, но и в регионах.

Путин подчеркнул, что, благодаря предпринимаемым мерам, в России удалось «и сбить темп распространения эпидемии, и перенастроить систему здравоохранения».