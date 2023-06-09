Выходные в Крыму будут с ливнями, градом и шквалами

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 10-11 июня.

По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с образованием и прохождением южного циклона 10-11 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град, шквалы до 20-25 м/с. На реках северного предгорья и ЮБК ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в данных условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

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МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

— исключить выход в горно-лесную местность;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;

— рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;

— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» или «101».

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