Выкуп автомобилей в Севастополе — когда деньги нужны здесь и сейчас

Скажем так, в последнее время — с учётом того, что значительная часть населения России оказалась по объективным причинам в сложных финансовых ситуациях — рынок продажи б/у автомобилей переживает буквально бум. В Севастополе в том числе. Таким образом, многие пытаются решить проблемы и связанные с долгами, и получить средства «на жизнь». Способы достижения цели? Большинство выбирают традиционный — подают объявления. Кто в газеты, а кто-то «пытает счастье», заявляя о своих намерениях через Интернет. Ещё одна категория продавцов ищет покупателей для своих «железных коней» среди знакомых и друзей. И всё бы хорошо, но чаще всего эти пути не приносят быстрых результатов, на которые так надеяться те, у кого денежные проблемы.

Между тем, говорят специалисты, сегодня есть более простой, но однозначно и более эффективный способ реализации машин «с рук» — обращение в специализированные компании. Выкуп автомобилей в Севастополе — та услуга, при которой есть возможность получить деньги практически сразу. Как это работает? Процесс довольно прост. Главный момент: по времени он не растянут. В большинстве случаев можно уложиться в несколько часов с момента осмотра экспертами предлагаемого к продаже автомобиля и до снятие его с учёта в ГИБДД.

Что нужно знать о выкупе машин специализированными фирмами? Основные нюансы такой услуги — в ответах на самые актуальные вопросы — озвучивают в компании DOROGO.online, занимающейся скупкой авто в городах Крымского полуострова.

Как происходит оценка авто?

Здесь на помощь приходят современные технологии: ориентировочную стоимость авто продавец может узнать уже через 5 минут после обращения к специалистам, не выезжая из дома. Оценка проводится онлайн. Таким образом, клиент может без лишних усилий определиться — подходят ли ему предлагаемые условия.

В случае подтверждения дальнейшего сотрудничества, к продавцу автомобиля приезжает эксперт. Осматривает машину и определяет точную сумму, по которой и будет произведён выкуп.

На какие деньги можно рассчитывать?

В компании DOROGO.online заверяют: чаще всего дают за выкупаемый транспорт на 20 тысяч рублей больше, чем продавцам предлагают на авто-аукционах.

К слову, автомобили, согласованные к продаже, с места их стоянки компания эвакуирует за свой счёт.

Какие автомобили можно продать «с рук в руки»?

Любые. В том числе и машины, которые называют проблемными. Как-то:

авто, побывавшие в дорожно-транспортных происшествиях, а также пострадавшие при пожарах;

разукомплектованное на запасные части (авто на разборку);

практически всех марок и производителей;

находящиеся под залогом, кредитные, арестованные и т.д.

И! В случае с компанией DOROGO.online речь идёт не только о скупке б/у авто в Крыму. Специалисты готовы прийти на помощь и тем, кому необходимо продать мототехнику — квадроциклы, мотоциклы, мопеды, скутеры, снегоходы.

Единственное условие при такой продаже транспортных средств: возраст техники — она должна быть выпущена с конвейера не более 10 лет назад.

В завершение отметим такой факт: выкуп авто специализированными компаниями предполагает для клиентов и особые условия с точки зрения юридической.

Наши сотрудники сами оформляют необходимые при продаже авто документы. Без потерь времени и нервов. Специалисты берут на себя ВСЕ хлопоты по сделке. И деньги клиент получает сразу же при совершении сделки — наличными или на карту. Оперативный выкуп автомобилей — наш профиль, — озвучивают свой алгоритм работы специалисты компании DOROGO.online.