Вынесен приговор по уголовному делу о шпионаже

Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданки Украины Юлии Ковешниковой. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Установлено, что с июня 2022 года по январь 2023 года Ковешникова собирала и передавала своему сожителю, проходящему службы в вооруженных силах Украины, сведения о местонахождении личного состава, техники и вооружения подразделений Временного управления МВД России в Запорожской области. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации правоохранительных органов, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ковешникову к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Запорожской области. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Республики Крым.