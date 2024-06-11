Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | Вынесен приговор по уголовному делу о шпионаже
актуально в республике
Вынесен приговор по уголовному делу о шпионаже
Скриншот: ВЕСТИ

Вынесен приговор по уголовному делу о шпионаже

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:07 11.06.2024

Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданки Украины Юлии Ковешниковой. Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Установлено, что с июня 2022 года по январь 2023 года Ковешникова собирала и передавала своему сожителю, проходящему службы в вооруженных силах Украины, сведения о местонахождении личного состава, техники и вооружения подразделений Временного управления МВД России в Запорожской области. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации правоохранительных органов, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ковешникову к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Узнайте больше:  В Красногвардейском районе у пьяного водителя конфискован автомобиль

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Запорожской области. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокуратурой Республики Крым.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.