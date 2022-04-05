Выручка существенно упала: севастопольские рестораторы просят поддержать бизнес

Севастопольские рестораторы обратились к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в городе Севастополе (бизнес-омбудсмен) с просьбой принять ряд мер экономической поддержки для сохранения бизнеса.

Илья Пестерников провёл рабочую встречу с координационным советом Союза рестораторов Севастополя с инициативной группой севастопольских рестораторов, чтобы обсудить их предложения по мерам экономической поддержки. За последний месяц выручка у владельцев общепита упала почти вполовину. Чтобы исправить текущую ситуацию, рестораторы просят поддержки от государства, — отмечают в пресс-службе аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе.

Одна из важных инициатив – полная либо частичная льгота по оплате за размещение летних площадок. Предпринимателями предлагается в два раза снизить ставку по упрощенной системе налогообложения. Также одной из эффективной мерой поддержки рестораторы назвали полное или частичное списание долгов по программе ФОТ 3.0, как это было с ФОТ 1.0 (с учетом сохранения занятости).

Предложения направлены в адрес Правительств России и Севастополя, а также бизнес-омбудсмена при президенте РФ Борисова Юрьевича Титова.

Владельцы общепита сейчас находятся в крайне уязвленном положении. И связанно это, в первую очередь, с кратно увеличенными ценами от поставщиков, а также спадом потребительной активности. Очень важно уже сегодня на региональном уровне поддержать наших предпринимателей. Аутентичные, уютные рестораны и кафе со вкуснейшей черноморской кухней – визитная карточка Севастополя. Наша общая с городскими властями задача сделать всё, чтобы предприниматели смогли достойно встретить наших гостей и продолжить развивать свой бизнес, — говорит Илья Пестерников.

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